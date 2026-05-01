In programma la 35^ giornata di Premier League mentre in Ligue 1 e in Bundesliga si disputa la 32^giornata di campionato. In diretta su Sky Sport e in streaming su NOW . Approfondimenti, rubriche, studi pre e postpartita e aggiornamenti live per tutto il weekend e la settimana su Sky Sport 24, skysport.it e sui canali social di Sky Sport

Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW. Da oggi, venerdì 1°, a lunedì 4 maggio in scena la Premier League inglese, la Bundesliga tedesca, la Ligue 1 francese e la Barclays Women’s Super League inglese.

PREMIER LEAGUE - In Inghilterra si torna in campo per la 35^ giornata di Premier League, con la corsa al titolo tra Arsenal e Manchester City che si fa sempre più avvincente. Si parte oggi alle 21 con la sfida tra Leeds e Burnley (Sky Sport Calcio). Sabato in scena quattro partite: alle 16 Newcastle-Brighton (Sky Sport Calcio), Brentford-West Ham (Sky Sport 251) e Wolverhampton-Sunderland (Sky Sport 252), alle 18.30 sarà la volta di Arsenal-Fulham (Sky Sport Calcio). Domenica in programma altri tre match: alle 15 Bournemouth-Crystal Palace (Sky Sport Calcio), alle 16.30 da non perdere la lotta al terzo posto tra Manchester United e Liverpool (Sky Sport Max), alle 20 la sfida Aston Villa-Tottenham (Sky Sport Max). Lunedì alle 16 appuntamento con Chelsea-Nottingham Forest (Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K), mentre alle 21 chiude la giornata inglese il match Everton-Manchester City (Sky Sport Uno).

BUNDESLIGA - In Germania si torna in campo per il trentaduesimo turno di Bundesliga. Sabato doppio appuntamento su Sky Sport Max: alle 15.30 Bayern Monaco-Heidenheim e alle 18.30 Bayer Leverkusen-Lipsia. Domenica, alle 15.30 in scena St. Pauli-Mainz (Sky Sport 253), alle 17.30 Borussia Mönchengladbach-Borussia Dortmund (Sky Sport Mix) e alle 19.30 Friburgo-Wolfsburg (in diretta streaming sul canale YouTube di Sky Sport).

LIGUE 1 – In Francia appuntamento con la 32^ giornata di Ligue 1. Sabato alle 17 il match tra PSG e Lorient su Sky Sport Mix, mentre alle 21.05 sarà la volta di Nizza-Lens su Sky Sport Max. Domenica, alle 20.45 su Sky Sport Mix, da non perdere lo scontro diretto in chiave Europa tra Olympique Lione e Rennes.

BARCLAYS WOMEN’S SUPER LEAGUE – Domenica 3 maggio in scena la Barclays Women’s Super League: alle 13 su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio appuntamento al Joie Stadium con Manchester City-Liverpool, con la telecronaca di Gaia Brunelli.

GENERAZIONE LEICESTER, DIECI ANNI DOPO – Sabato 2 maggio, alle 22.15 su Sky Sport Legend e a mezzanotte su Sky Sport Calcio – disponibile anche on demand -, da non perdere Generazione Leicester, dieci anni dopo, lo speciale che ripercorre emozioni e ricordi di una delle imprese più incredibili nella storia del calcio: la vittoria del Leicester in Premier League nella stagione 2015/16. A raccontarla Claudio Ranieri, artefice della favola calcistica, e Sayf, rapper classe 1999 e rappresentante della “Generazione Leicester”, in una conversazione ricca di aneddoti e riflessioni. Per l’occasione, Sky Sport celebra la ricorrenza con un palinsesto dedicato su Sky Sport Legend, con i momenti chiave, gli speciali e le interviste ai protagonisti del trionfo che ha scritto la storia del calcio.

Una stagione da vivere al massimo con gli approfondimenti, gli speciali dedicati, le rubriche, gli studi pre e post-partita di Sky Sport. Appuntamento come di consueto con “La Casa dello Sport Internazionale” condotto da Valentina Mariani, che insieme a Federico Zancan sabato e Paolo Ciarravano domenica, introdurrà i match della Premier League, della Bundesliga e della Ligue 1 giornata dopo giornata, con una finestra sempre aperta sulle novità dell’ultim’ora durante tutto il weekend. E dal lunedì al venerdì, alle 14, Euroshow con Valentina Mariani e Niccolò Omini per approfondire i temi del campo.