Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
lo speciale

Generazione Leicester: Sayf incontra Ranieri

Gianluigi Bagnulo

La filosofia dietro a un incontro che segna una generazione: Sayf e Ranieri, insieme, commentano cosa significhi per loro la vittoria del Leicester. Quel titolo è diventato un imprinting per i più giovani, alla ricerca di un posto nel mondo che non è mai preimpostato. Per Ranieri è l'eternità di una carriera. Sky Sport celebra il decimo anniversario dello scudetto delle Foxes con uno speciale disponibile anche on demand

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ