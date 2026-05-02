Generazione Leicester: Sayf incontra Ranieri

La filosofia dietro a un incontro che segna una generazione: Sayf e Ranieri, insieme, commentano cosa significhi per loro la vittoria del Leicester. Quel titolo è diventato un imprinting per i più giovani, alla ricerca di un posto nel mondo che non è mai preimpostato. Per Ranieri è l'eternità di una carriera. Sky Sport celebra il decimo anniversario dello scudetto delle Foxes con uno speciale disponibile anche on demand