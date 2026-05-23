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Pep Guardiola è il Picasso che ha cambiato tutto

Paolo Di Canio

©Getty

Il ciclo di Guardiola al Manchester City non è stato solo una sequenza di vittorie, ma un processo continuo di trasformazione del calcio moderno. Tra adattamenti tattici, gestione dei giocatori e capacità di leggere un campionato tra i più difficili al mondo, il tecnico catalano ha consolidato la sua eredità: non quella di un vincente, ma di un innovatore strutturale del gioco.

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