Pep Guardiola è il Picasso che ha cambiato tutto
Il ciclo di Guardiola al Manchester City non è stato solo una sequenza di vittorie, ma un processo continuo di trasformazione del calcio moderno. Tra adattamenti tattici, gestione dei giocatori e capacità di leggere un campionato tra i più difficili al mondo, il tecnico catalano ha consolidato la sua eredità: non quella di un vincente, ma di un innovatore strutturale del gioco.
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