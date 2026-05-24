Cantona, 60 anni di genio e caos

Il 24 maggio Eric Cantona compie 60 anni. Geniale e rissoso, leader e provocatore, ha cambiato la storia del Manchester United trasformando il calcio in spettacolo e sé stesso in un personaggio irripetibile. Dai colpi di classe alle follie, fino al cinema e alle battaglie politiche: Cantona è rimasto per tutta la vita fedele a una sola idea, non essere mai banale