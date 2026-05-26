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il commento

In Premier League, quest'anno più che mai, è finita un'era

Federico Zancan

©Getty

Gli addii di Guardiola, Salah, Robertson, Bernardo Silva e Stones segnano la fine di cicli che hanno cambiato il calcio inglese. Ma mentre Liverpool e City si commuovono, il campionato guarda già avanti tra nuovi allenatori, rivoluzioni tecniche e gerarchie che cambiano

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