Prima visita al centro d'allenamento del City per Enzo Maresca, che è stato accolto da una bella sorpresa. L'ex vice di Pep Guardiola, l'olandese Pep Ljinders, ha lasciato sulla lavagna un messaggio per l'allenatore italiano: "Rendi ogni giorno un capolavoro". Maresca si è emozionato, ma poi ha ristabilito subito l'ordine delle priorità: "Niente mobili in ufficio? Al momento abbiamo la cosa più importante, la lavagnetta tattica!"

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