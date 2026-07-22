Bezos valuta di acquisire una quota del Liverpool

Bezos pensa al Liverpool, contatti con consorzio per acquisire una quota di minoranzaPremier League
Jeff Bezos sta valutando di entrare in una cordata di investitori, capitanata dall'ex proprietario del Qpr, per acquisire una quota di minoranza del Liverpool secondo quanto riporta Sky Sport Uk. Al momento il magnate di Amazon, che vanta un patrimonio di quasi 257 miliardi di dollari, non ha preso una decisione definitiva
Jeff Bezos ha avviato i colloqui per unirsi a una cordata di investitori - guidata da Amit Bhatia, ex comproprietario del Qpr - per acquisire una quota di minoranza del Liverpool, secondo quanto riportato da Sky Sport Uk. Il magnate di Amazon vanta un patrimonio si quasi 257 miliardi di dollari (stime Forbes) che lo rende il quarto uomo più ricco del mondo. Resta da capire ora se Bezos procederà con l'investimento per il club inglese.
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In passato ha valutato anche l'acquisizione dei Seattle Seahawks e Washington Commanders
In passato Bezos avrebbe valutato l'acquisizione dei Seattle Seahawks (vincitori del Super Bowl in questa stagione) e dei Washington Commanders, sempre in Nfl, senza però dare seguito a nessuna delle due trattative. Ora c'è la possibilità Liverpool, in attesa di ulteriori aggiornamenti.