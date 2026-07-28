Incontro tra i responsabili arbitrali delle federazioni Uefa

Intanto a Nyon, nella sede della Uefa, si è svolto un incontro tra i 55 responsabili arbitrali delle federazioni nazionali europee con l’obiettivo di promuovere una maggiore uniformità nell’interpretazione e nell’applicazione delle regole nelle competizioni nazionali e continentali. È stato espresso unanime sostegno alle modifiche dell’IFAB per la stagione 2026/27, pensate per velocizzare le riprese del gioco, proteggere l’integrità della partita e ridurre le interruzioni non necessarie, preservando al contempo lo spettacolo e la qualità delle gare. I partecipanti hanno inoltre concordato sulla necessità di adottare un approccio più uniforme per quanto riguarda l’intervento del Var. In conformità con il protocollo, il Var deve intervenire soltanto in caso di errore "chiaro ed evidente", vale a dire quando una decisione dell’arbitro è palesemente errata oppure quando l’arbitro non ha visto un episodio evidente. Infine, i partecipanti hanno sottolineato l’importanza di rafforzare il protocollo di collaborazione tra capitani delle squadre e arbitri, per continuare a promuovere un maggiore rispetto nei confronti degli ufficiali di gara.