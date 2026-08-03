L'attaccante del Manchester City e della Norvegia si concede un po' di meritato riposo dopo una stagione durata 11 mesi tra club e nazionale e riappare sul social che l'ha reso un fenomeno online durante i Mondiali anche tra chi non lo conosceva già

Erling Haaland riappare su Snapchat durante le vacanze. L'attaccante del Manchester City e della nazionale norvegese, presenza fissa sul social durante la stagione e i Mondiali, è tornato dopo alcune settimane di pausa. "Perché non eri attivo qui?", gli domanda un'utente. "Ho bisogno di una vacanza, ho il cervello fritto", la sua risposta. Quando un altro profilo gli chiede il motivo, lui ribatte: "Per tua informazione, ho giocato 67 partite la scorsa stagione". Un anno infinito, iniziato il 16 agosto 2025 con la prima giornata di Premier League e terminato dieci mesi dopo, l'11 luglio 2026, con il quarto di finale del Mondiale perso contro l'Inghilterra.