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Haaland torna su Snapchat: "Ho il cervello fritto dopo 67 partite giocate"

su snapchat
Foto Snapchat Erling Haaland

L'attaccante del Manchester City e della Norvegia si concede un po' di meritato riposo dopo una stagione durata 11 mesi tra club e nazionale e riappare sul social che l'ha reso un fenomeno online durante i Mondiali anche tra chi non lo conosceva già

HAALAND AL MATRIMONIO DI DONNARUMMA - E CON MICHAEL JORDAN

Erling Haaland riappare su Snapchat durante le vacanze. L'attaccante del Manchester City e della nazionale norvegese, presenza fissa sul social durante la stagione e i Mondiali, è tornato dopo alcune settimane di pausa. "Perché non eri attivo qui?", gli domanda un'utente. "Ho bisogno di una vacanza, ho il cervello fritto", la sua risposta. Quando un altro profilo gli chiede il motivo, lui ribatte: "Per tua informazione, ho giocato 67 partite la scorsa stagione". Un anno infinito, iniziato il 16 agosto 2025 con la prima giornata di Premier League e terminato dieci mesi dopo, l'11 luglio 2026, con il quarto di finale del Mondiale perso contro l'Inghilterra.

Tra Taormina e la Costa Azzurra: le vacanze di Haaland

L'attaccante si è poi concesso un meritato riposo, partecipando a un evento di Dolce&Gabbana a Taormina e al matrimonio del suo compagno di squadra Gianluigi Donnarumma a Locotorondo (dove ha guidato una 'Viking row', la coreografia norvegese che ha spopolato durante i Mondiali, improvvisata insieme ad altri ospiti), festeggiando il suo 26° compleanno lo scorso 21 luglio e incontrando Michael Jordan in Costa Azzurra. Ancora qualche giorno di riposo prima di riunirsi al Manchester City tra il 12 e il 13 agosto in vista del Community Shield contro l'Arsenal di domenica 16.

Approfondimento

Haaland posa per una foto con Michael Jordan

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