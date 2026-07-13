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la storia

Addio a Ken Bates, il ribelle che salvò il Chelsea

Roberto Gotta
©Getty

A 94 anni è morto Ken Bates. Dall'acquisto del Chelsea per una sterlina alla lunga battaglia legale per salvare Stamford Bridge, fino agli anni difficili al Leeds: lascia un'eredità complessa, fatta di polemiche ma anche di scelte che hanno segnato la storia del calcio inglese

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