La leadership di Xhaka: "Sunderland è la storia della mia famiglia"

La voglia di ripartire dal Sunderland come sfida a sé stesso, contro ogni pronosico. Granit Xhaka è diventato subito leader di un gruppo nuovo e sente come questo ambiente sia retaggio di tutta la sua storia: “Ho subito capito che mi sarei sentito a casa, la storia di questo club è come quello della mia famiglia”. La leadership innata, la voglia di crescere, il rapporto con i compagni: il centrocampista racconta tutto