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Arteta scherza sul mercato dell'Arsenal: "Rinforzi? Sono già nel nome del tridente"

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Saka, Eberechi Eze e Havertz: dalle iniziali dei tre nasce "SEEK", il curioso acronimo scelto per l'attacco dell'Arsenal. Un assist perfetto per il giornalista, che in conferenza chiede ad Arteta se sia proprio per questo che i Gunners non abbiano cercato (la traduzione di seek) altri rinforzi sul mercato. L'allenatore scoppia a ridere insieme alla sala stampa. Guarda il VIDEO in attesa di goderti Arsenal-Chelsea domenica 6 settembre alle 17 su Sky Sport

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