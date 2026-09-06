Prima doppietta in carriera per Tyrick Mitchell, esterno del Crystal Palace che si è preso la scena a Craven Cottage nella vittoria contro il Fulham. Finisce 3-2 per le Eagles, dove il provvisorio 2-2 è diventato virale. Al 54' il suo sinistro è deviato prima da Castagne e poi da Pino, Garcia allontana ma ancora sui piedi di Mitchell che colpisce in equilibrio precario. Una carambola che elude però il secondo salvataggio di Garcia per un vero e proprio 'gollonzo'...

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