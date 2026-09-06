Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Fulham-Crystal Palace, il gol di Mitchell è un 'gollonzo': il video del flipper in area

VIDEO

Prima doppietta in carriera per Tyrick Mitchell, esterno del Crystal Palace che si è preso la scena a Craven Cottage nella vittoria contro il Fulham. Finisce 3-2 per le Eagles, dove il provvisorio 2-2 è diventato virale. Al 54' il suo sinistro è deviato prima da Castagne e poi da Pino, Garcia allontana ma ancora sui piedi di Mitchell che colpisce in equilibrio precario. Una carambola che elude però il secondo salvataggio di Garcia per un vero e proprio 'gollonzo'...

GLI HIGHLIGHTS - CLASSIFICA

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Premier League: Altre Notizie

Odegaard decide il derby, ma che velo di Havertz

PREMIER

Dopo le reti di Rogers e Havertz, chi segna il gol da tre punti all'Emirates è Odegaard al...

Mudryk torna in campo: non giocava da quasi 2 anni

il ritorno

Il 5 settembre 2026 è una data che Mykhailo Mudryk non dimenticherà tanto facilmente:...

Erling Haaland segna il gol numero 300 con i club

numeri da record

Erling Haaland non ha limiti: a 26 anni, il norvegese ha raggiunto il traguardo dei 300 gol...

Thiaw, lo sfortunato autogol contro il Bournemouth

Premier League

Giornata da dimenticare per Malick Thiaw: l'ex difensore del Milan ha realizzato uno sfortunato...

Arsenal senza rinforzi? Sono nel nome del tridente

video

Saka, Eberechi Eze e Havertz: dalle iniziali dei tre nasce "SEEK", il curioso acronimo scelto per...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE