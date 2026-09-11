Premier League e Bundes: gare del weekend su Sky

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Premier League e Bundesliga: tutte le gare del weekend su Sky e NOW

guida tv

uovo weekend di calcio internazionale. La Premier League torna in campo per la 4^ giornata di campionato, mentre in Bundesliga si gioca il 3° turno. Occhi puntati sul derby di Manchester tra United e City. In diretta su Sky e in streaming su NOW. Approfondimenti, rubriche, studi pre e postpartita e aggiornamenti live per tutto il weekend e la settimana su Sky Sport 24, skysport.it e sui canali social di Sky Spor

Un nuovo weekend di grande calcio internazionale su Sky e in streaming su NOW. Da oggi 11 a lunedì 14 settembre, nella Casa dello Sport di Sky, in campo Premier League, Bundesliga, Zweite Bundesliga e Women’s Super League.

 

PREMIER LEAGUE - In Inghilterra si parte sabato con cinque match: alle 16 Chelsea-Hull City (Sky Sport Calcio), Liverpool-Fulham (Sky Sport 258), Aston Villa-Nottingham Forest (Sky Sport 259); alle 18.30 Tottenham-Everton (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K); alle 21 Sunderland-Arsenal (Sky Sport Max e Sky Sport 256). Domenica alle 15 in campo Coventry-Brighton su Sky Sport Calcio, mentre alle 17.30 il derby di Manchester con Manchester United-Manchester City su Sky Sport Uno. Lunedì il posticipo Leeds-Newcastle, alle 21 su Sky Sport Max.

 

Questo weekend anche la Women’s Super League. Domenica alle 15.45 su Sky Sport 258 il match tra Arsenal e Crystal Palace.

 

BUNDESLIGA – In Germania si torna in campo per la terza giornata di Bundesliga. Venerdì 11 alle 20.30 sarà il momento di Union Berlino-Schalke 04 su Sky Sport 256. Sabato due incontri: alle 15.30

 

Borussia Dortmund-SC Paderborn 07 su Sky Sport 256, mentre alle 18.30 in campo Colonia-Werder Bremen su Sky Sport Calcio. Due partite anche domenica: alle 15.30 Lipsia-Amburgo su Sky Sport 257, alle 17.30 Elversberg-Bayern Monaco, su Sky Sport 255. Nel weekend anche la quinta giornata di Zweite Bundesliga: venerdì alle 18.30 Norimberga-Hannover (Sky Sport Calcio), sabato alle 13 Bochum-Greuther Fürt (Sky Sport Calcio).

Premier League, il programma della 4^ giornata

SABATO 12 SETTEMBRE

ore 16

  • CHELSEA-HULL CITY, in diretta su Sky Sport Calcio
  • telecronaca Nicolò Ramella
  • LIVERPOOL-FULHAM, in diretta su Sky Sport 258
  • telecronaca Matteo Marceddu
  • ASTON VILLA-NOTTINGHAM FOREST, in diretta su Sky Sport 259
  • telecronaca Federico Zanon

ore 18.30

  • TOTTENHAM-EVERTON, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K
  • telecronaca Gianluigi Bagnulo

ore 21

  • SUNDERLAND-ARSENAL, in diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 256
  • telecronaca Massimo Marianella

DOMENICA 13 SETTEMBRE

ore 15

  • COVENTRY-BRIGHTON, in diretta su Sky Sport Calcio
  • telecronaca Massimo Marianella

ore 17.30

  • MANCHESTER UNITED-MANCHESTER CITY, in diretta su Sky Sport Uno
  • telecronaca Federico Zancan

LUNEDÌ 14 SETTEMBRE

ore 21

  • LEEDS-NEWCASTLE, in diretta su Sky Sport Max
  • telecronaca Paolo Ciarravano

WOMEN’S SUPER LEAGUE – 2^ giornata

DOMENICA 13 SETTEMBRE

ore 15.45

  • ARSENAL-CRYSTAL PALACE, in diretta su Sky Sport 256
  • telecronaca Gaia Brunelli

Bundesliga, il programma della 3^ giornata

OGGI 11 SETTEMBRE

ore 20.30

  • UNION BERLINO-SCHALKE 04, in diretta su Sky Sport 256
  • telecronaca Riccardo Morelli

SABATO 12 SETTEMBRE

ore 15.30

  • BORUSSIA DORTMUND-SC PADERBON 07, in diretta su Sky Sport 256
  • telecronaca Giovanni Rispoli

ore 18.30

  • COLONIA-WERDER BREMEN, in diretta su Sky Sport Calcio
  • telecronaca Paolo Redi

DOMENICA 13 SETTEMBRE

ore 15.30

  • LIPSIA-AMBRUGO, in diretta su Sky Sport 257
  • telecronaca Federico Casotti

ore 17.30

  • ELVERSBERG-BAYERN DORTMUND, in diretta su Sky Sport 255
  • telecronaca Paolo Ciarravano

2. BUNDESLIGA – 5^ giornata

OGGI 11 SETTEMBRE

ore 18.30

  • NORIMBERGA-HANNOVER, in diretta su Sky Sport Calcio
  • telecronaca Elia Faggion

SABATO 12 SETTEMBRE

ore 13

  • BOCHUM-GREUTHER FÜRT, in diretta su Sky Sport Calcio
  • telecronaca Calogero Destro

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