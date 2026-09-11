Premier League e Bundes: gare del weekend su Sky

Premier League e Bundesliga: tutte le gare del weekend su Sky e NOWguida tv
uovo weekend di calcio internazionale. La Premier League torna in campo per la 4^ giornata di campionato, mentre in Bundesliga si gioca il 3° turno. Occhi puntati sul derby di Manchester tra United e City. In diretta su Sky e in streaming su NOW. Approfondimenti, rubriche, studi pre e postpartita e aggiornamenti live per tutto il weekend e la settimana su Sky Sport 24, skysport.it e sui canali social di Sky Spor
Un nuovo weekend di grande calcio internazionale su Sky e in streaming su NOW. Da oggi 11 a lunedì 14 settembre, nella Casa dello Sport di Sky, in campo Premier League, Bundesliga, Zweite Bundesliga e Women’s Super League.
PREMIER LEAGUE - In Inghilterra si parte sabato con cinque match: alle 16 Chelsea-Hull City (Sky Sport Calcio), Liverpool-Fulham (Sky Sport 258), Aston Villa-Nottingham Forest (Sky Sport 259); alle 18.30 Tottenham-Everton (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K); alle 21 Sunderland-Arsenal (Sky Sport Max e Sky Sport 256). Domenica alle 15 in campo Coventry-Brighton su Sky Sport Calcio, mentre alle 17.30 il derby di Manchester con Manchester United-Manchester City su Sky Sport Uno. Lunedì il posticipo Leeds-Newcastle, alle 21 su Sky Sport Max.
Questo weekend anche la Women’s Super League. Domenica alle 15.45 su Sky Sport 258 il match tra Arsenal e Crystal Palace.
BUNDESLIGA – In Germania si torna in campo per la terza giornata di Bundesliga. Venerdì 11 alle 20.30 sarà il momento di Union Berlino-Schalke 04 su Sky Sport 256. Sabato due incontri: alle 15.30
Borussia Dortmund-SC Paderborn 07 su Sky Sport 256, mentre alle 18.30 in campo Colonia-Werder Bremen su Sky Sport Calcio. Due partite anche domenica: alle 15.30 Lipsia-Amburgo su Sky Sport 257, alle 17.30 Elversberg-Bayern Monaco, su Sky Sport 255. Nel weekend anche la quinta giornata di Zweite Bundesliga: venerdì alle 18.30 Norimberga-Hannover (Sky Sport Calcio), sabato alle 13 Bochum-Greuther Fürt (Sky Sport Calcio).
Premier League, il programma della 4^ giornata
SABATO 12 SETTEMBRE
ore 16
- CHELSEA-HULL CITY, in diretta su Sky Sport Calcio
- telecronaca Nicolò Ramella
- LIVERPOOL-FULHAM, in diretta su Sky Sport 258
- telecronaca Matteo Marceddu
- ASTON VILLA-NOTTINGHAM FOREST, in diretta su Sky Sport 259
- telecronaca Federico Zanon
ore 18.30
- TOTTENHAM-EVERTON, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K
- telecronaca Gianluigi Bagnulo
ore 21
- SUNDERLAND-ARSENAL, in diretta su Sky Sport Max e Sky Sport 256
- telecronaca Massimo Marianella
DOMENICA 13 SETTEMBRE
ore 15
- COVENTRY-BRIGHTON, in diretta su Sky Sport Calcio
- telecronaca Massimo Marianella
ore 17.30
- MANCHESTER UNITED-MANCHESTER CITY, in diretta su Sky Sport Uno
- telecronaca Federico Zancan
LUNEDÌ 14 SETTEMBRE
ore 21
- LEEDS-NEWCASTLE, in diretta su Sky Sport Max
- telecronaca Paolo Ciarravano
WOMEN’S SUPER LEAGUE – 2^ giornata
DOMENICA 13 SETTEMBRE
ore 15.45
- ARSENAL-CRYSTAL PALACE, in diretta su Sky Sport 256
- telecronaca Gaia Brunelli
Bundesliga, il programma della 3^ giornata
OGGI 11 SETTEMBRE
ore 20.30
- UNION BERLINO-SCHALKE 04, in diretta su Sky Sport 256
- telecronaca Riccardo Morelli
SABATO 12 SETTEMBRE
ore 15.30
- BORUSSIA DORTMUND-SC PADERBON 07, in diretta su Sky Sport 256
- telecronaca Giovanni Rispoli
ore 18.30
- COLONIA-WERDER BREMEN, in diretta su Sky Sport Calcio
- telecronaca Paolo Redi
DOMENICA 13 SETTEMBRE
ore 15.30
- LIPSIA-AMBRUGO, in diretta su Sky Sport 257
- telecronaca Federico Casotti
ore 17.30
- ELVERSBERG-BAYERN DORTMUND, in diretta su Sky Sport 255
- telecronaca Paolo Ciarravano
2. BUNDESLIGA – 5^ giornata
OGGI 11 SETTEMBRE
ore 18.30
- NORIMBERGA-HANNOVER, in diretta su Sky Sport Calcio
- telecronaca Elia Faggion
SABATO 12 SETTEMBRE
ore 13
- BOCHUM-GREUTHER FÜRT, in diretta su Sky Sport Calcio
- telecronaca Calogero Destro