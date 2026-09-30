In un momento così difficile per il Manchester City, Pep Guardiola è vicino al suo vecchio club: "Voglio che ogni singolo tifoso del Manchester City in tutto il mondo sappia che sono qui, più che mai", ha scritto lo spagnolo su Instagram dopo che il club è stato giudicato colpevole di tutte le accuse relative a gravi violazioni delle norme finanziarie della Premier League. "Sono, sono sempre stato e sarò sempre al fianco del mio club, del mio proprietario, del mio presidente, di Ferran (Soriano, il Ceo), dei giocatori, dello staff, di Enzo (Maresca) e di voi, i nostri tifosi unici. Voglio essere chiaro: supereremo tutto questo insieme. Vi voglio bene".