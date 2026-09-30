Guardiola appoggia il Manchester City: "Sarò sempre al fianco del mio club"caso man city
L'ex allenatore commenta la vicenda che ha visto il Manchester City giudicato colpevole di tutte le accuse relative a gravi violazioni delle norme finanziarie della Premier League: "Supereremo tutto questo insieme"
In un momento così difficile per il Manchester City, Pep Guardiola è vicino al suo vecchio club: "Voglio che ogni singolo tifoso del Manchester City in tutto il mondo sappia che sono qui, più che mai", ha scritto lo spagnolo su Instagram dopo che il club è stato giudicato colpevole di tutte le accuse relative a gravi violazioni delle norme finanziarie della Premier League. "Sono, sono sempre stato e sarò sempre al fianco del mio club, del mio proprietario, del mio presidente, di Ferran (Soriano, il Ceo), dei giocatori, dello staff, di Enzo (Maresca) e di voi, i nostri tifosi unici. Voglio essere chiaro: supereremo tutto questo insieme. Vi voglio bene".
Le altre reazioni del mondo del calcio
- Mauricio Pochettino (ex allenatore di Southampton, Tottenham e Chelsea): "Ciò che mi colpisce è la portata enorme della vicenda: 114 violazioni. Naturalmente, la cosa più importante adesso è come verrà risolta la situazione. Non si tratta solo di chi ha commesso le infrazioni, ma dov'erano i controlli? Ha fatto molti danni, più di qualunque regolamento, e qualsiasi punizione scelgano è ormai impossibile tornare indietro nel tempo"
- Wayne Rooney (ex calciatore del Manchester United): "Sarei d'accordo se venisse tolta a loro, ma non mi sentirei davvero a mio agio ad accettare un'altra medaglia della Premier League per essere arrivato secondo. Non credo che ce la meritiamo, non abbiamo fatto abbastanza in quella stagione per vincere il campionato"
- Javier Tebas (presidente della Liga): "Questo è l'unico esito che mi aspettavo: l'unica cosa sorprendente sarebbe stata se non fossero stati giudicati colpevoli. Non conosco le regole esatte, ma credo debba essere scelta la punizione più severa consentita dai regolamenti della Premier League per questa fattispecie. Deve essere una sanzione esemplare: non siamo nel caso di un padre che rimprovera i figli, serve a garantire il rispetto delle regole. Aver violato le norme per oltre 10 anni, a prescindere dall'entità delle singole infrazioni, è una vicenda estremamente seria"
- David De Gea (portiere della Fiorentina ed ex Manchester United): "Quante Premier League ho vinto, allora?"
- Rio Ferdinand (ex calciatore del Manchester United): "Un'altra medaglia di Premier League da aggiungere alla bacheca"
- Rodri (ex calciatore del Manchester City, oggi al Barcellona): "Tutti hanno lavorato duramente in questi anni per raggiungere i traguardi che abbiamo ottenuto. Non possono togliercelo. È qualcosa che non si compra con il denaro; è fatica, collaborazione, combattere fianco a fianco. Abbiamo avuto grandi successi e posso assicurarvi che tutto è stato meritato"