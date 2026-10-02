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Manchester City, presentato ricorso contro parere Commissione della Premier League

Premier League

Adesso è ufficiale: il Manchester City ha presentato, come era già stato annunciato, il ricorso contro il parere della Commissione indipendente che lo ha giudicato colpevole di oltre 100 violazioni delle norme finanziarie. Il club, oltre a ribadire la propria innocenza, sostiene che la decisione contiene "evidenti errori materiali, di diritto, di principio e di fatto". Ora il caso passerà davanti alla nuova commissione d'appello

COSA RISCHIA IL MANCHESTER CITY

Sarà ancora lungo il processo che potrebbe stravolgere passato e presente della Premier League. Il Manchester City ha presentato ufficialmente il ricorso contro il parere della Commissione indipendente della Premier League che ha riconosciuto il City colpevole delle oltre 100 accuse relative a presunte violazioni delle norme finanziarie nell'arco di nove stagioni, tra il 2009/10 e il 2017/18. Il club, come era già stato annunciato nei giorni precedenti, ha comunicato di aver depositato l'appello alle ore 19 di giovedì 1° ottobre, entro il termine previsto per contestare la decisione arrivata lo scorso 25 settembre.

Il comunicato del Manchester City

Di seguito il testo integrale del comunicato del club inglese: "Il Manchester City Football Club conferma che alle ore 19:00 di giovedì 1° ottobre 2026 ha presentato ricorso in appello contro il parere della Commissione della Premier League, in relazione alla questione disciplinare della Premier League. La posizione ferma del Club è che, per molteplici motivi, il parere contiene evidenti errori materiali, di diritto, di principio e di fatto, e pertanto non è sicuro. Il Club è innocente delle accuse mosse dalla Premier League ed esiste una vasta mole di prove inconfutabili a sostegno di tutte le sue posizioni in relazione a questo caso. Continueremo a rispettare il giusto processo e siamo necessariamente limitati in ciò che possiamo dire ulteriormente fino al completamento di tutte le procedure".

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Poche ore prima del comunicato del Manchester City, la Football Association (la Federazione calcisitica inglese), aveva condiviso il proprio parere su quanto sta accadendo in questi giorni in Premier League: "La decisione della Commissione Indipendente ha implicazioni significative per l'integrità del gioco. Stiamo valutando attentamente la decisione e le sue conseguenze e adotteremo i provvedimenti necessari. Poiché il procedimento tra la Premier League e il Manchester City Football Club è ancora in corso, non intendiamo rilasciare ulteriori commenti in questa fase. Continueremo comunque a seguire da vicino gli sviluppi".

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