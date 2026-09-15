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Coppa di lega inglese: Tottenham e De Zerbi eliminati, passa il Liverpool

carabao cup

Dopo appena due punti e ancora zero gol nelle prime quattro giornate di Premier, prosegue l'inizio di stagione in salita degli Spurs. Al terzo turno di Coppa di Lega passa il Liverpool 3-1. Avanti anche l'Arsenal

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Ancora un ko per il Tottenham di Roberto De Zerbi. Nel big match di Anfield è stato il Liverpool a imporsi per 3-1 nel terzo turno di Carabao Cup e avanzare nel torneo: reds avanti 2-0 con Mac Allister e Gakpo, prima dell'1-2 firmato da Gallagher che aveva riaperto la partita. A chiudere i giochi ci ha poi pensato il solito Szoboszlai nel recupero con la specialità della casa: il gran tiro da fuori. Questo recentissimo ko del Tottenham si aggiunge ai due maturati in Premier (contro Brentford e Newcastle), unito a due 0-0, per un totale di appena due punti e ancora zero gol segnati in campionato. Ora anche l'eliminazione dalla coppa.

Gli altri risultati

Passa anche l'Arsenal, che vola sul 4-0 contro l'Ipswich prima di vedere gli avversari accorciare fino al 2-4. Vittoria anche del Fulham (3-2 sul West Ham nel derby londinese), del Brentford su Reading e del Peterborough sul Barnsley ai rigori (due club di League One, la terza serie inglese).

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