La delusione estiva per il mancato trasferimento all'Inter, saltato all'ultimo minuto non avendo ottenuto l'idoneità sportiva in seguito alle visite mediche, è ormai alle spalle. Anan Khalaili ha trovato la sua prima gioia personale in Premier League sbloccando il match tra il suo Crystal Palace e l'Ipswich Town (partita poi terminata 2-3 in favore degli ospiti). L'esterno israeliano, dopo quattro giornate del campionato inglese, ha giocato per 290 minuti su 360

GLI HIGHLIGHTS DI CRYSTAL PALACE-IPSWICH 2-3