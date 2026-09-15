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Anan Khalaili, la delusione per l'Inter è superata: gol in Crystal Palace-Ipswich. VIDEO

Crystal Palace

La delusione estiva per il mancato trasferimento all'Inter, saltato all'ultimo minuto non avendo ottenuto l'idoneità sportiva in seguito alle visite mediche, è ormai alle spalle. Anan Khalaili ha trovato la sua prima gioia personale in Premier League sbloccando il match tra il suo Crystal Palace e l'Ipswich Town (partita poi terminata 2-3 in favore degli ospiti). L'esterno israeliano, dopo quattro giornate del campionato inglese, ha giocato per 290 minuti su 360

GLI HIGHLIGHTS DI CRYSTAL PALACE-IPSWICH 2-3

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