Clamoroso in Inghilterra: la Pro Ref, l'organizzazione che gestisce gli arbitri, ha ammesso che il gol di Haaland nell'ultimo derby di Manchester era da annullare. La rete, inizialmente invalidata e poi concessa dopo revisione del VAR, è viziata, secondo la Pro Ref, da un fuorigioco di Enzo Fernandez, che non tocca il pallone ma impatta sull'azione che ha di fatto deciso la sfida tra United e City. Nel VIDEO, Niccolò Omini ci racconta cosa è successo

Erling Haaland ha timbrato il cartellino anche nell'ultimo derby di Manchester, segnando il nono gol allo United da quando veste la maglia del City. La rete del norvegese, che ha deciso l'incontro, è stata però convalidata erroneamente: è questo il responso della Pro Ref (Professional Refereeing), l'organismo responsabile della gestione dei direttori di gara professionisti nel calcio inglese. Il focus dell'episodio non è stata la posizione di Haaland (regolare, come rilevato dal sistema del fuorigioco semi-automatico), quanto quella di Enzo Fernandez, chiaramente irregolare. L'argentino, pur non toccando il pallone, impatta sull'azione provando a giocare la palla e, di conseguenza, diventa attivo, il che avrebbe dovuto portare ad una revisione al Var da parte dell'arbitro, Michael Oliver.

Il comunicato della Pro Ref

In un comunicato pubblicato poche ore dopo la fine della partita, la Pro Ref ha commentato così l'episodio: "La decisione presa in campo era di fuorigioco a carico di Erling Haaland; tale decisione è stata verificata dal Var, che ha accertato come il giocatore si trovasse in posizione regolare. Nella stessa azione è stato stabilito che Enzo Fernandez non ha giocato il pallone, rendendo di fatto soggettiva l'eventuale infrazione di fuorigioco; tuttavia, in questa circostanza, il Var non ha valutato correttamente il possibile impatto della sua posizione e avrebbe dovuto raccomandare una revisione dell'episodio a bordo campo. Abbiamo contattato il Manchester United per riconoscere quello che riteniamo essere stato un errore di valutazione. L'episodio sarà oggetto di un'analisi approfondita".