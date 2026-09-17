JJ Gabriel, chi è il talento 15enne che vuole rescindere col Manchester Unitedunited
Introduzione
In Inghilterra è scoppiato il caso JJ Gabriel. Secondo quanto riportato dal Times, il giocatore - di soli 15 anni - avrebbe chiesto di lasciare il Manchester United (con cui finora non ha ancora debuttato in una gara ufficiale in prima squadra). Andiamo alla scoperta del giovane inglese, soprannominato 'Kid Messi' e che sogna di vincere il Pallone d'Oro
Quello che devi sapere
Chi è JJ Gabriel
- C'è un giocatore, o meglio un ragazzo, che sta facendo parlare di sé e che, molto probabilmente, continuerà a farlo. Il suo nome è JJ Gabriel (JJ sta per Joseph Junior). È nato a Enfield, in Inghilterra, il 6 ottobre del 2010 e all'età di 15 anni è già finito nel mirino dei migliori club al mondo. Il debutto in prima squadra con lo United, invece, non è detto che arriverà, in quanto - secondo il Times - pare abbia chiesto di lasciare il club.
La storia al Manchester United
- Il percorso di JJ Gabriel con il Manchester United è iniziato già quando aveva solo 11 anni, dopo brevi esperienze con le maglie di Arsenal, Chelsea e West Ham. Può giocare sia come esterno che come centrale, veloce e abile a saltare l'uomo. Ma quello che impressiona davvero sono i numeri. A 14 anni è diventato il più giovane di sempre a esordire nell'Under 18. E la prima volta non si scorda mai: subito 2 gol al Leeds.
- Giocando contro calciatori tutti più grandi di lui, nella passata stagione ha chiuso con 26 gol e 4 assist in 29 partite. E infatti ha vinto il premio di miglior giovane giocatore dell'anno dell'Academy. Scusate se è poco...
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All'Academy dello United insieme a... Ronaldo Jr!
- Percorsi diversi, ma stesso inizio. Una curiosità che riguarda JJ Gabriel e il suo ingresso ufficiale nell'Academy dello United: non ha firmato il contratto da solo, ma lo ha fatto insieme a Ronaldo Jr, figlio di CR7.
Famoso grazie a un video su Youtube
- Lo United gli ha dato visibilità e lui è riuscito a prendersela sempre di più facendo parlare il campo e segnando solo gol. Ma il primo arrivo su internet del giovane prodigio è stato nel 2019, grazie a un video di 'SV2' pubblicato su YouTube e intitolato: "Il piccolo Messi di otto anni è incredibile (meglio del vero Lionel Messi)". Risultato? Oltre 5 milioni di visualizzazioni (guardalo qui).
- Vedendo questo, e la continuità di prestazione dimostrata dal suo ingresso nell'Academy dello United, è nato il soprannome di 'Kid Messi', ovvero 'piccolo Messi'.
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L'idolo Neymar e il sogno del Pallone d'Oro
- Velocità e dribbling, caratteristiche - chiaramente unite a una certa qualità - che ricordano molto l'idolo di JJ Gabriel: "Il mio idolo è Neymar". Curiosità: il 15enne indossa proprio lo stesso modello di scarpe del brasiliano. Andando avanti, JJ Gabriel sa che la strada è ancora lunga: "Una cosa che ho imparato allo United? Che devo lavorare sodo". E sul sogno, non ha dubbi: "Vorrei vincere il Pallone d'Oro. Non una volta, ma diverse volte. La gente potrebbe sentire un quindicenne e dirmi di calmarmi. Va bene. Non sto dicendo che merito qualcosa ora, ma che è quello il livello che voglio raggiungere nella vita. Voglio solo giocare a calcio, allenarmi e migliorare. Voglio che la mia vita sia dedicata al gioco". Ma ci sono ancora diverse cose su cui crescere: "Voglio essere più forte, più veloce nelle decisioni, migliore senza palla. Voglio capire quando dribblare e quando basta un tocco".
- Neymar è l'idolo, ma il ritorno su Messi non manca: "Il miglior giocatore che ho visto dal vivo? Messi". E, infine, quale squadra formerebbe per un cinque contro cinque? "Casillas, JJ Gabriel, Neymar, Ronaldinho e Ronaldo". Diciamo che la qualità non manca.
- FONTE FOTO: Pro:Direct Soccer - Instagram
L'incontro e la foto con Yamal
- Come abbiamo detto, il primo riferimento - in base anche al suo soprannome - è legato a Lionel Messi e l'idolo è Neymar. Ma, solo per questioni d'età, è facile pensare che il giovane JJ Gabriel voglia seguire il percorso di Lamine Yamal, stella del Barcellona e già campione del mondo con la Spagna a 19 anni.
- E un indizio sotto questo aspetto, in realtà c'è. JJ Gabriel ha infatti incontrato nel 2024 lo spagnolo: foto di rito e maglia autografata. Chissà se si vedranno presto in un campo da calcio...
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Da Gigs a Fletcher: la stima degli ex United
- A parlare di lui, se facciamo riferimento a un club come il Manchester United, è stato Ryan Giggs: "Parliamo di un talento generazionale. Allo United è nel posto migliore per crescere e familiarizzare con la prima squadra". E sulle scelte da prendere in futuro, Giggs non ha dubbi: "La pressione per giocare per lo United è enorme e ti ci devi abituare. Penso sia un'esperienza che non si può misurare".
- E poi c'è il pensiero di Fletcher, allenatore dello United Under-18, e che JJ Gabriel lo ha avuto come calciatore: "Non posso che parlare bene di JJ. So che c'è molta attenzione intorno a lui perché è un ragazzo di grande talento. Si impegna al massimo. Ama il calcio. Ama allenarsi, giocare ed esprimersi. Ha un futuro brillante davanti a sé e sono entusiasta del suo talento. Ma la cosa più importante è che continui a migliorarsi, perché ha ancora molto da imparare".
Perché ha chiesto di lasciare lo United
- In Inghilterra iniziano a esserci diversi dubbi sul futuro di 'Kid Messi'. Giovedì 10 settembre, JJ Gabriel ha giocato in Youth League con lo United contro il Sabah. Il risultato è stato ancora incredibile: 5-0 per i Red Devils e, soprattutto, tripletta del 15enne.
- Venendo alla prima squadra, Gabriel non è registrato in Champions League poiché non è nella lista A ed è troppo giovane per essere in quella B. La volontà del giocatore e della famiglia sarebbe quella di giocare per la prima squadra e, secondo il Times, l'intenzione sarebbe quella di lasciare il Manchester United terminando il suo contratto. Non parliamo di una rescissione di contratto normale, sempre per via del problema legato alla sua giovane età. Gabriel è legato al club da una registrazione fino a fine stagione. Per chiudere il rapporto, serve l'accordo tra club, giocatore e genitore. Per un vero contratto da professionista dovrà compiere 17 anni. E su di lui pare che ci siano le migliori squadre del mondo interessate.
- Intanto, il calciatore ha rimosso tutti i post sul suo profilo Instagram e i riferimenti al Manchester United.
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La partita (non giocata) contro il Brighton
- In realtà, JJ Gabriel la prima squadra ha avuto modo di 'conoscerla', per quel che può valere, considerando che è stato convocati in 5 amichevoli prima dell'inizio della stagione da Carrick, giocando quella contro l'Atletico Madrid. In questa prima parte di stagione ha giocato con l'Under 21.
- L'allenatore dello United lo aveva convocato per la sfida di Coppa di Lega contro il Brighton (giocata il 16 settembre e persa in casa per 3-2), ma Gabriel non era in distinta. A spiegare la situazione è stato lo stesso Carrick a Sky Sports: "Dobbiamo avere un po' di cautela su questa questione. È un ragazzo di 15 anni. Si tratta del benessere, della protezione e della cura di cui JJ ha bisogno. La situazione è quella che è, ma dobbiamo essere attenti nel modo in cui affrontiamo questo caso".
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