Introduzione

In Inghilterra è scoppiato il caso JJ Gabriel. Secondo quanto riportato dal Times, il giocatore - di soli 15 anni - avrebbe chiesto di lasciare il Manchester United (con cui finora non ha ancora debuttato in una gara ufficiale in prima squadra). Andiamo alla scoperta del giovane inglese, soprannominato 'Kid Messi' e che sogna di vincere il Pallone d'Oro

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