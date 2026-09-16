Doppi ex, finali e maledizioni: perché Milan-Benfica non è una partita qualunque

Introduzione

Corsi e ricorsi storici: due finali di Coppa dei Campioni sono state Milan contro Benfica, un doppio ex in panchina che lanciò la storica maledizione. "Senza di me non vincerete mai più in Europa", era Béla Guttmann, un passato anche a Milano. Da quel momento il Benfica ha perso nove finali internazionali su nove.

Rui Costa è il grande doppio ex del campo, lui, pallina molto molto luminosa nell'"albero di Natale" di Ancelotti. Il legame c'è anche tra Milan e Portogallo: tre degli ultimi quattro allenatori rossoneri parlavano la stessa lingua e Gonçalo Ramos è solo il settimo portoghese della storia del club. Il primo fu lo sfortunatssimo Paulo Futre…

Milan-Benfica è live mercoledì sera alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

LE PROBABILI FORMAZIONI