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l'analisi

Il Tottenham di De Zerbi non ha ancora risolto i suoi storici problemi

Federico Zancan

©Getty

Due punti in cinque giornate, una produzione offensiva ridotta ai minimi termini e una chimica tutta da trovare dopo il faraonico mercato estivo. Il lavoro di De Zerbi è ancora molto lungo, e al momento gli Spurs sembrano nella stessa situazione di pochi mesi fa

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