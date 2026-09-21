l'analisi
Il Tottenham di De Zerbi non ha ancora risolto i suoi storici problemi
Due punti in cinque giornate, una produzione offensiva ridotta ai minimi termini e una chimica tutta da trovare dopo il faraonico mercato estivo. Il lavoro di De Zerbi è ancora molto lungo, e al momento gli Spurs sembrano nella stessa situazione di pochi mesi fa
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