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il protagonista

Il sogno di Lorenzo Palmisani è diventato realtà

Andrea Campioni

Andrea Campioni

Frusinate doc, da sempre nel settore giovanile, il portierino non ha solo conquistato la titolarità prima e la promozione in Serie A poi, ma oggi è un elemento decisivo della squadra di Alvini, una delle rivelazioni di questo inizio di campionato. E dire che tutto è cominciato con una pallanota in faccia...

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