Mauricio Pochettino ha iniziato la sua nuova avventura al Manchester United. Dopo la vittoria della nazionale Usa contro Haiti, a Cincinnati (con gran gol del milanista Pulisic in rovesciata), l’allenatore argentino è volato direttamente in Inghilterra. E giunto al centro sportivo di Carrington, ha ufficialmente vissuto la sua prima giornata da nuovo allenatore dei Red Devils. Le prime immagini di Pochettino allo United sono state diffuse dai profili social del club. Il 54enne -già allenatore in Europa di Espanyol, Southampton, Tottenham, Psg e Chelsea- è subito atteso da un esordio in Premier League non banale: domenica alle 17.30 (in diretta su Sky Sport Arena) lo United penultimo in classifica a pari punti (otto) come il Sunderland, è atteso da Liverpool ad Anfield.