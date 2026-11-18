Pochettino al Manchester United, il primo giorno da nuovo allenatore. VIDEOmanchester
L’allenatore argentino e ormai ex Ct degli Usa è arrivato in Inghilterra per dirigere il suo primo allenamento da nuovo manager dei Red Devils, dopo aver guidato per l'ultima volta la nazionale americana nella vittoria su Haiti. Pochettino succede in panchina a Carrick: esordirà domenica in una sfida non banale, ad Anfield contro il Liverpool (diretta su Sky Sport Arena dalle 17.30)
Mauricio Pochettino ha iniziato la sua nuova avventura al Manchester United. Dopo la vittoria della nazionale Usa contro Haiti, a Cincinnati (con gran gol del milanista Pulisic in rovesciata), l’allenatore argentino è volato direttamente in Inghilterra. E giunto al centro sportivo di Carrington, ha ufficialmente vissuto la sua prima giornata da nuovo allenatore dei Red Devils. Le prime immagini di Pochettino allo United sono state diffuse dai profili social del club. Il 54enne -già allenatore in Europa di Espanyol, Southampton, Tottenham, Psg e Chelsea- è subito atteso da un esordio in Premier League non banale: domenica alle 17.30 (in diretta su Sky Sport Arena) lo United penultimo in classifica a pari punti (otto) come il Sunderland, è atteso da Liverpool ad Anfield.
Pochettino, le prime parole a Manchester
"Sono entusiasta di essere qui -ha detto l’allenatore argentino arrivando al centro sportivo dello United, in un video diffuso dai canali social del club di Manchester- È un onore e un privilegio essere in un club fantastico come questo. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare". E il debutto sarà in diretta su Sky Sport Arena, domenica alle 17.30, a Liverpool...