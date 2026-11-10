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Birmingham, Tom Brady lascia la società. Non è più azionista

Championship

L'ex campione della Nfl saluta il club nel quale era entrato nell'agosto 2023, come socio di minoranza. Attualmente il Birmingham si trova al primo posto in Championship. Brady, sette volte vincitore del Super Bowl, detiene quote di minoranza nei Las Vegas Raiders della NFL e nelle Las Vegas Aces della Wnba

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Il Birmingham City Football Club ha annunciato a sorpresa l'addio della leggenda della Nfl Tom Brady, che deteneva una quota di minoranza della società, proprio mentre il club si trova in testa alla classifica della Championship (seconda divisione inglese). In un comunicato, la società ha dichiarato che: "Il Birmingham City Football Club esprime la sua sincera gratitudine a Tom Brady per il suo coinvolgimento nella gestione del club e per il suo supporto negli ultimi tre anni. È stato davvero straordinario avere a fianco una persona con l'esperienza e la passione di Tom e la società non vede l'ora di continuare a costruire il futuro su queste basi, dal campo di allenamento fino alla comunità della città di Birmingham". Brady, sette volte vincitore del Super Bowl durante la sua carriera da giocatore in Nfl, aveva acquistato una quota di minoranza del club nell'agosto del 2023, durante l'acquisizione da parte di una società di gestione patrimoniale statunitenense. Brady lascia la squadra in testa alla classifica di Championship dopo la vittoria 2-1 contro lo Swansea, a coronamento di una serie di sette vittorie nelle ultime nove partite.

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