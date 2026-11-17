Confessione choc di Wayne Rooney: che l'ex attaccante dello United e dell'Inghilterra avesse avuto problemi con l'alcool e la depressione era noto, ma ora è lui stesso a raccontare di aver "contemplato il suicidio" durante i suoi anni al Manchester United. Rooney, capitano della sua nazionale e ancora miglior marcatore della storia dello United (253 gol in 559 partite) ne ha parlato al podcast 'Life at the Midpoint' di Gabby Logan. "Quando bevevo, mi chiudevo in casa per due giorni e bevevo soltanto", ha detto parlando del periodo buio della sua vita. "Probabilmente quello è stato il periodo migliore della mia carriera da giocatore. Ma ho fatto fatica a gestire tutto". "Non volevo che Kai - ha aggiunto, riferendosi al figlio ora 17enne, allora bambino - mi vedesse in quello stato, quindi anche per questo mi isolavo. Sono arrivato al punto di pensare al suicidio. Non volevo stare in mezzo a nessuno. Non volevo vedere gente per strada. Non volevo entrare nei negozi. Mi sono sempre sentito a mio agio su un campo da calcio, ma in tutto il resto ho davvero faticato".