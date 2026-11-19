Clamoroso in Inghilterra: il Blackpool celebra sui social il compleanno del suo allenatore, poi lo licenzia sette ore più tardi. Una beffa che ha un precedente simile, ricordato da Mourinho: quando era piccolo, suo padre era stato esonerato durante il pranzo di Natale...

Alle 9:08 del mattino gli auguri di buon compleanno ; alle 16 l’ esonero . Tutto vero e (purtroppo per lui) è successo a Ian Evatt , allenatore (ormai ex) 45enne (fresco fresco) del Blackpool . La data che difficilmente dimenticherà è il 19 novembre 2026: sono da poco passate le 9 (le 10 in Italia) quando il suo club gli dedica un affettuoso messaggio sui social: “Happy Birthday to our Head Coach, Ian Evatt”, augurandogli anche una felice giornata (“Have a great day, Gaffer!”). Peccato che, appena sette ore dopo, quella che arriva non sia esattamente un regalo, sotto forma di esonero con comunicato ufficiale che recita: “Il Blackpool Football Club annuncia che Ian Evatt lascia il suo ruolo da allenatore dopo 12 mesi in carica”. Al di là della tempistica a dir poco “curiosa”, Evatt paga una stagione difficile, con il Blackpool che occupa il ventesimo posto in League One, con una sola vittoria nelle ultime dieci partite.

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Il precedente del papà di Mourinho: esonerato a Natale

Ma se il Blackpool si è dimostrato senza cuore, esiste un precedente forse ancora più incredibile e… illustre. A raccontarlo fu José Mourinho che anni fa ricordò come suo padre, José Manuel Mourinho Félix, allenatore del Rio Ave, fosse stato licenziato nel giorno di Natale, dopo una sconfitta arrivata nei giorni precedenti. “Avevo nove o dieci anni e mio padre venne esonerato il giorno di Natale”, ricordò Mourinho ricostruendo la scena del telefono che squillò durante il pranzo di famiglia, insegnando all’ancora piccolo Special One come fosse duro il mestiere dell’allenatore.