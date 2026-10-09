Un nuovo weekend di calcio internazionale. La Premier League torna in campo per la 6^ giornata di campionato, mentre in Bundesliga si gioca il 5° turno. Occhi puntati sul big match tra Liverpool e Manchester City. In diretta su Sky e in streaming su NOW . Approfondimenti, rubriche, studi pre e postpartita e aggiornamenti live per tutto il weekend e la settimana su Sky Sport 24, skysport.it e sui canali social di Sky Sport

Il grande calcio internazionale torna protagonista su Sky e in streaming su NOW. Da oggi, venerdì 9, a lunedì 12 ottobre, in campo Premier League, Bundesliga e 2. Bundesliga. Ad aprire il weekend "90-10: Vialli, il primo italiano di Stamford Bridge", il nuovo episodio del videopodcast condotto e curato da Stefano Borghi dedicato all’avventura di Gianluca Vialli al Chelsea. Dopo la conquista della Champions League con la maglia della Juventus, nel 1996 l’ex capitano bianconero lascia il club per iniziare un nuovo capitolo con i Blues. Due anni più tardi, nel febbraio 1998, la svolta: a quasi 34 anni, Vialli diventa player-manager della società londinese, entrando nella storia come il primo italiano a guidare una squadra in Premier League. Appuntamento oggi alle 15.15, alle 18 e alle 23.15 su Sky Sport Uno. Disponibile anche on demand.

PREMIER LEAGUE - In Inghilterra si torna in campo per la sesta giornata di Premier League. Si parte sabato con quattro partite: alle 13.30 appuntamento con Arsenal-Leeds (Sky Sport Calcio); alle 16 in scena Chelsea-Bournemouth (Sky Sport Calcio) e Aston Villa-Brentford (Sky Sport 257); alle 18.30 la sfida Manchester United-Tottenham (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K). Domenica in programma altri tre incontri: alle 15 Hull City-Everton (Sky Sport Calcio) e Crystal Palace-Nottingham Forest (Sky Sport 257); alle 17.30 da non perdere il big match tra Liverpool e Manchester City (Sky Sport Arena). Lunedì alle 21 chiude la giornata inglese Coventry-Newcastle (Sky Sport Arena).

BUNDESLIGA E 2. BUNDESLIGA – In Germania appuntamento con il quinto turno di Bundesliga. Oggi alle 20.30 in scena Borussia Dortmund-Werder Brema su Sky Sport Calcio. Sabato in programma due match: alle 15.30 Augsburg-Bayern Monaco su Sky Sport 258, mentre alle 18.30 sarà la volta di Lipsia-Eintracht Francoforte su Sky Sport Calcio. Due partite anche domenica: alle 15.30 Colonia-Borussia Mönchengladbach su Sky Sport 258 e alle 17.30 Friburgo-Schalke 04 su Sky Sport 257. Nel weekend anche la settima giornata di 2. Bundesliga: venerdì alle 18.30 Heidenheim-Kaiserslautern su Sky Sport Uno; sabato alle 20.30 Norimberga-Wolfsburg su Sky Sport Max.

Aggiornamenti continui con una finestra sempre aperta su Sky Sport 24, con news continue su SkySport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok).