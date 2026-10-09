Premier League e Bundesliga: tutte le gare del weekend su Sky e NOWguida tv
Un nuovo weekend di calcio internazionale. La Premier League torna in campo per la 6^ giornata di campionato, mentre in Bundesliga si gioca il 5° turno. Occhi puntati sul big match tra Liverpool e Manchester City. In diretta su Sky e in streaming su NOW. Approfondimenti, rubriche, studi pre e postpartita e aggiornamenti live per tutto il weekend e la settimana su Sky Sport 24, skysport.it e sui canali social di Sky Sport
Il grande calcio internazionale torna protagonista su Sky e in streaming su NOW. Da oggi, venerdì 9, a lunedì 12 ottobre, in campo Premier League, Bundesliga e 2. Bundesliga. Ad aprire il weekend "90-10: Vialli, il primo italiano di Stamford Bridge", il nuovo episodio del videopodcast condotto e curato da Stefano Borghi dedicato all’avventura di Gianluca Vialli al Chelsea. Dopo la conquista della Champions League con la maglia della Juventus, nel 1996 l’ex capitano bianconero lascia il club per iniziare un nuovo capitolo con i Blues. Due anni più tardi, nel febbraio 1998, la svolta: a quasi 34 anni, Vialli diventa player-manager della società londinese, entrando nella storia come il primo italiano a guidare una squadra in Premier League. Appuntamento oggi alle 15.15, alle 18 e alle 23.15 su Sky Sport Uno. Disponibile anche on demand.
PREMIER LEAGUE - In Inghilterra si torna in campo per la sesta giornata di Premier League. Si parte sabato con quattro partite: alle 13.30 appuntamento con Arsenal-Leeds (Sky Sport Calcio); alle 16 in scena Chelsea-Bournemouth (Sky Sport Calcio) e Aston Villa-Brentford (Sky Sport 257); alle 18.30 la sfida Manchester United-Tottenham (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K). Domenica in programma altri tre incontri: alle 15 Hull City-Everton (Sky Sport Calcio) e Crystal Palace-Nottingham Forest (Sky Sport 257); alle 17.30 da non perdere il big match tra Liverpool e Manchester City (Sky Sport Arena). Lunedì alle 21 chiude la giornata inglese Coventry-Newcastle (Sky Sport Arena).
BUNDESLIGA E 2. BUNDESLIGA – In Germania appuntamento con il quinto turno di Bundesliga. Oggi alle 20.30 in scena Borussia Dortmund-Werder Brema su Sky Sport Calcio. Sabato in programma due match: alle 15.30 Augsburg-Bayern Monaco su Sky Sport 258, mentre alle 18.30 sarà la volta di Lipsia-Eintracht Francoforte su Sky Sport Calcio. Due partite anche domenica: alle 15.30 Colonia-Borussia Mönchengladbach su Sky Sport 258 e alle 17.30 Friburgo-Schalke 04 su Sky Sport 257. Nel weekend anche la settima giornata di 2. Bundesliga: venerdì alle 18.30 Heidenheim-Kaiserslautern su Sky Sport Uno; sabato alle 20.30 Norimberga-Wolfsburg su Sky Sport Max.
Aggiornamenti continui con una finestra sempre aperta su Sky Sport 24, con news continue su SkySport.it e sui canali social ufficiali Sky Sport (Facebook, X, Instagram e TikTok).
OGGI 9 OTTOBRE
90-10: VIALLI, IL PRIMO ITALIANO DI STAMFORD BRIDGE
Alle 15.15, alle 18 e alle 23.15 su Sky Sport Uno e NOW Disponibile anche on demand
Premier League, il programma della 6^ giornata
SABATO 10 OTTOBRE
Ore 13.30
- ARSENAL-LEEDS, in diretta su Sky Sport Calcio
- telecronaca Massimo Marianella
Ore 16
- CHELSEA-BOURNEMOUTH, in diretta su Sky Sport Calcio
- telecronaca Paolo Ciarravano
- ASTON VILLA-BRENTFORD, in diretta su Sky Sport 257
- telecronaca Nicolò Ramella
Ore 18.30
- MANCHESTER UNITED-TOTTENHAM, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 4K
- telecronaca Nicola Roggero
DOMENICA 11 OTTOBRE
Ore 15
- HULL CITY-EVERTON, in diretta su Sky Sport Calcio
- telecronaca Paolo Ciarravano
- CRYSTAL PALACE-NOTTINGHAM FOREST, in diretta su Sky Sport 257
- telecronaca Matteo Marceddu
Ore 17.30
- LIVERPOOL-MANCHESTER CITY, in diretta su Sky Sport Arena
- telecronaca Massimo Marianella
LUNEDÌ 12 OTTOBRE
Ore 21
- COVENTRY-NEWCASTLE, in diretta su Sky Sport Arena
- telecronaca Paolo Ciarravano
Bundesliga, il programma della 5^ giornata
OGGI 9 OTTOBRE
Ore 20.30
- BORUSSIA DORTMUND-WERDER BREMA, in diretta su Sky Sport Calcio
- telecronaca Dario Morelli
SABATO 10 OTTOBRE
Ore 15.30
- AUGSBURG-BAYERN MONACO, in diretta su Sky Sport 258
- telecronaca Federico Zanon
Ore 18.30
- LIPSIA-EINTRACHT FRANCOFORTE, in diretta su Sky Sport Calcio
- telecronaca Giovanni Rispoli
DOMENICA 11 OTTOBRE
Ore 15.30
- COLONIA-BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH, in diretta su Sky Sport 258
- telecronaca Paolo Redi
Ore 17.30
- FRIBURGO-SCHALKE 04, in diretta su Sky Sport 257
- telecronaca Federico Casotti
2. BUNDESLIGA – Il programma della 7^ giornata
OGGI 9 OTTOBRE
Ore 18.30
- HEIDENHEIM-KAISERSLAUTERN, in diretta su Sky Sport Uno
- telecronaca Elia Faggion
SABATO 10 OTTOBRE
Ore 20.30
- NORIMBERGA-WOLFSBURG, in diretta su Sky Sport Max
- telecronaca Calogero Destro