Tante emozioni in campo, ma nessuno è riuscito a vederle. Si potrebbe riassumere così il match vinto dal Notts County contro l’Altrincham nel 1° turno di FA Cup. I tempi supplementari si sono conclusi 2-2, ma una fitta nebbia ha avvolto il terreno di gioco, riducendo la visibilità e impedendo di vedere i gol. Ancora peggio durante la serie di rigori: i telecronisti e i tifosi hanno faticato a capire cosa stesse succedendo in campo. Due rigori calciati fuori, due parati, alla fine ha vinto il Notts County per 5-4