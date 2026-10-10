Palestra, primi minuti in Premier col Chelsea: Stamford Bridge lo accoglie così. VIDEOchelsea
Primi minuti in Premier League per Marco Palestra: il terzino, al centro delle tanti voci di mercato quest'estate, è stato convocato per la prima volta dal Chelsea per una partita ufficiale per poi giocare 18' nel match vinto 5-1 contro il Bournemouth. L'ex Cagliari ha saltato le prime cinque giornate di campionato per un problema al quadricipite. Guarda il VIDEO del suo ingresso in campo col boato di Stamford Bridge