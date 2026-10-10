Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover Fonti Preferite

Palestra, primi minuti in Premier col Chelsea: Stamford Bridge lo accoglie così. VIDEO

chelsea

Primi minuti in Premier League per Marco Palestra: il terzino, al centro delle tanti voci di mercato quest'estate, è stato convocato per la prima volta dal Chelsea per una partita ufficiale per poi giocare 18' nel match vinto 5-1 contro il Bournemouth. L'ex Cagliari ha saltato le prime cinque giornate di campionato per un problema al quadricipite. Guarda il VIDEO del suo ingresso in campo col boato di Stamford Bridge

GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Premier League: Altre Notizie

Xavi Simons si iscrive a un corso ad Harvard

tottenham

Il centrocampista olandese del Tottenham, fermo per infortunio da aprile, ha deciso di...

Everton, Friedkin: "Valutiamo cessione club"

Premier League

Annuncio a sorpresa del gruppo Friedkin che dopo soli due anni cerca nuovi investitori per...

Premier League e Bundes: gare del weekend su Sky

guida tv

Un nuovo weekend di calcio internazionale. La Premier League torna in campo per la 6^ giornata di...

Maresca: "Abbiamo piena fiducia nella società"

manchester city

Enzo Maresca ha parlato in un'intervista a CityTV: "Sono tranquillo, abbiamo piena fiducia nella...

Arsenal, Arteta prolunga il contratto fino al 2030

Premier League

L’allenatore spagnolo ha prolungato il suo contratto con i Gunners, che sarebbe scaduto la...
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE