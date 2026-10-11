Delap, un gol impossibile da sbagliare: calcia addosso al portiere da due passivideo
Nel VIDEO l'errore di Delap in Crystal Palace-Nottingham Forest, davvero difficile da credere. Al 34' Gibbs-White prova la conclusione da fuori, ma colpisce la traversa. Sulla ribattuta Delap ha la porta spalancata, deve soltanto spingere il pallone dentro: si coordina, carica il destro, ma da due passi calcia addosso a Benitez. L'attaccante del Nottingham Forest centra in pieno il portiere del Crystal Palace, nonostante la distanza ravvicinata