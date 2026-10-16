Un nuovo weekend di calcio internazionale. La Premier League torna in campo per la 7^ giornata di campionato, mentre in Bundesliga si gioca il 6° turno. Occhi puntati sul big match di Bundes tra Bayern Monaco e Lipsia. In diretta su Sky e in streaming su NOW. Approfondimenti, rubriche, studi pre e postpartita e aggiornamenti live per tutto il weekend e la settimana su Sky Sport 24, skysport.it e sui canali social di Sky Sport
Un nuovo weekend di grande calcio internazionale su Sky e in streaming su NOW. Da oggi, venerdì 16, a lunedì 19 ottobre, in campo Premier League, Bundesliga, 2. Bundesliga e Barclays Women’s Super League.
PREMIER LEAGUE - In Inghilterra si torna in campo per la settima giornata di Premier League. Si parte sabato con quattro partite: alle 13.30 appuntamento con Everton-Chelsea (Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K); alle 16 in scena Manchester City-Ipswich Town (Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K), Brentford-Liverpool (Sky Sport Arena e Sky Sport 258) e Fulham-Hull City (Sky Sport 257); alle 18.30 la sfida Newcastle-Aston Villa (Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K). Domenica in programma altri quattro incontri: alle 15 Leeds-Manchester United (Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K), Brighton-Crystal Palace (Sky Sport Mix) e Bournemouth-Sunderland (Sky Sport 257); alle 17.30 il match tra Nottingham Forest e Arsenal (Sky Sport Max). Lunedì alle 21 chiude la giornata inglese Tottenham-Coventry City (Sky Sport Arena).
BUNDESLIGA E 2. BUNDESLIGA – In Germania appuntamento con il sesto turno di Bundesliga. Oggi alle 20.30 in scena Eintracht Francoforte-Colonia su Sky Sport Calcio. Sabato in programma due match: alle 15.30 Union Berlino-Borussia Dortmund su Sky Sport Mix, mentre alle 18.30 da non perdere il big match Bayern Monaco-Lipsia su Sky Sport Arena. Due partite anche domenica: alle 15.30 Bayer Leverkusen-Friburgo su Sky Sport Arena e alle 17.30 Borussia Mönchengladbach-Hoffenheim su Sky Sport Mix. Nel weekend anche l’ottava giornata di 2. Bundesliga: oggi alle 18.30 Energie Cottbus-Norimberga su Sky Sport Arena; sabato alle 13 Wolfsburg-Heidenheim su Sky Sport Mix.
BARCLAYS WOMEN’S SUPER LEAGUE – Domenica 18 ottobre in scena la Barclays Women’s Super League: alle 13 su Sky Sport Arena appuntamento con Chelsea-Tottenham, con la telecronaca di Gaia Brunelli.
Premier League, il programma della 7^ giornata
SABATO 17 OTTOBRE
Ore 13.30
- EVERTON-CHELSEA, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K
- telecronaca Nicola Roggero
ore 16
- MANCHESTER CITY-IPSWICH TOWN, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K
- telecronaca Federico Zancan
- BRENTFORD-LIVERPOOL, in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 258
- telecronaca Nicolò Ramella
- FULHAM-HULL CITY, in diretta su Sky Sport 257
- telecronaca Matteo Marceddu
ore 18.30
- NEWCASTLE-ASTON VILLA, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K
- telecronaca Massimo Marianella
DOMENICA 18 OTTOBRE
ore 15
- LEEDS-MANCHESTER UNITED, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K
- telecronaca Nicola Roggero
- BRIGHTON-CRYSTAL PALACE, in diretta su Sky Sport Mix
- telecronaca Federico Zanon
- BOURNEMOUTH-SUNDERLAND, in diretta su Sky Sport 257
- telecronaca Paolo Ciarravano
ore 17.30
- NOTTINGHAM FOREST-ARSENAL, in diretta su Sky Sport Max
- telecronaca Massimo Marianella
LUNEDÌ 19 OTTOBRE
ore 21
- TOTTENHAM-COVENTRY CITY, in diretta su Sky Sport Arena
- telecronaca Paolo Ciarravano
Bundesliga, il programma della 6^ giornata
OGGI 16 OTTOBRE
ore 20.30
- EINTRACHT FRANCOFORTE-COLONIA, in diretta su Sky Sport Calcio
- telecronaca Dario Morelli
SABATO 17 OTTOBRE
ore 15.30
- UNION BERLINO-BORUSSIA DORTMUND, in diretta su Sky Sport Mix
- telecronaca Paolo Redi
ore 18.30
- BAYERN MONACO-LIPSIA, in diretta su Sky Sport Arena
- telecronaca Federico Casotti
DOMENICA 18 OTTOBRE
ore 15.30
- BAYER LEVERKUSEN-FRIBURGO, in diretta su Sky Sport Arena
- telecronaca Pietro Nicolodi
ore 17.30
- BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH-HOFFENHEIM, in diretta su Sky Sport Mix
- telecronaca Giovanni Rispoli
2. BUNDESLIGA – 8^ giornata
OGGI 16 OTTOBRE
ore 18.30
- ENERGIE COTTBUS-NORIMBERGA, in diretta su Sky Sport Arena
- telecronaca Calogero Destro
SABATO 17 OTTOBRE
ore 13
- WOLFSBURG-HEIDENHEIM, in diretta su Sky Sport Mix
- telecronaca Elia Faggion
BARCLAYS WOMEN’S SUPER LEAGUE – 6^ giornata
DOMENICA 18 OTTOBRE
ore 13
- CHELSEA-TOTTENHAM, in diretta su Sky Sport Arena
- telecronaca Gaia Brunelli