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Premier League e Bundesliga: tutte le gare del weekend su Sky e NOW

Premier League

Un nuovo weekend di calcio internazionale. La Premier League torna in campo per la 7^ giornata di campionato, mentre in Bundesliga si gioca il 6° turno. Occhi puntati sul big match di Bundes tra Bayern Monaco e Lipsia. In diretta su Sky e in streaming su NOW. Approfondimenti, rubriche, studi pre e postpartita e aggiornamenti live per tutto il weekend e la settimana su Sky Sport 24, skysport.it e sui canali social di Sky Sport

Un nuovo weekend di grande calcio internazionale su Sky e in streaming su NOW. Da oggi, venerdì 16, a lunedì 19 ottobre, in campo Premier League, Bundesliga, 2. Bundesliga e Barclays Women’s Super League.

 

PREMIER LEAGUE - In Inghilterra si torna in campo per la settima giornata di Premier League. Si parte sabato con quattro partite: alle 13.30 appuntamento con Everton-Chelsea (Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K); alle 16 in scena Manchester City-Ipswich Town (Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K), Brentford-Liverpool (Sky Sport Arena e Sky Sport 258) e Fulham-Hull City (Sky Sport 257); alle 18.30 la sfida Newcastle-Aston Villa (Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K). Domenica in programma altri quattro incontri: alle 15 Leeds-Manchester United (Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K), Brighton-Crystal Palace (Sky Sport Mix) e Bournemouth-Sunderland (Sky Sport 257); alle 17.30 il match tra Nottingham Forest e Arsenal (Sky Sport Max). Lunedì alle 21 chiude la giornata inglese Tottenham-Coventry City (Sky Sport Arena).

 

BUNDESLIGA E 2. BUNDESLIGA – In Germania appuntamento con il sesto turno di Bundesliga. Oggi alle 20.30 in scena Eintracht Francoforte-Colonia su Sky Sport Calcio. Sabato in programma due match: alle 15.30 Union Berlino-Borussia Dortmund su Sky Sport Mix, mentre alle 18.30 da non perdere il big match Bayern Monaco-Lipsia su Sky Sport Arena. Due partite anche domenica: alle 15.30 Bayer Leverkusen-Friburgo su Sky Sport Arena e alle 17.30 Borussia Mönchengladbach-Hoffenheim su Sky Sport Mix. Nel weekend anche l’ottava giornata di 2. Bundesliga: oggi alle 18.30 Energie Cottbus-Norimberga su Sky Sport Arena; sabato alle 13 Wolfsburg-Heidenheim su Sky Sport Mix.

 

BARCLAYS WOMEN’S SUPER LEAGUE – Domenica 18 ottobre in scena la Barclays Women’s Super League: alle 13 su Sky Sport Arena appuntamento con Chelsea-Tottenham, con la telecronaca di Gaia Brunelli.

Premier League, il programma della 7^ giornata

SABATO 17 OTTOBRE

Ore 13.30

  • EVERTON-CHELSEA, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K
  • telecronaca Nicola Roggero

ore 16

  • MANCHESTER CITY-IPSWICH TOWN, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K
  • telecronaca Federico Zancan
  • BRENTFORD-LIVERPOOL, in diretta su Sky Sport Arena e Sky Sport 258
  • telecronaca Nicolò Ramella
  • FULHAM-HULL CITY, in diretta su Sky Sport 257
  • telecronaca Matteo Marceddu

ore 18.30

  • NEWCASTLE-ASTON VILLA, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K
  • telecronaca Massimo Marianella

DOMENICA 18 OTTOBRE

ore 15

  • LEEDS-MANCHESTER UNITED, in diretta su Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K
  • telecronaca Nicola Roggero
  • BRIGHTON-CRYSTAL PALACE, in diretta su Sky Sport Mix
  • telecronaca Federico Zanon
  • BOURNEMOUTH-SUNDERLAND, in diretta su Sky Sport 257
  • telecronaca Paolo Ciarravano

ore 17.30

  • NOTTINGHAM FOREST-ARSENAL, in diretta su Sky Sport Max
  • telecronaca Massimo Marianella

LUNEDÌ 19 OTTOBRE

ore 21

  • TOTTENHAM-COVENTRY CITY, in diretta su Sky Sport Arena
  • telecronaca Paolo Ciarravano

Bundesliga, il programma della 6^ giornata

OGGI 16 OTTOBRE

ore 20.30

  • EINTRACHT FRANCOFORTE-COLONIA, in diretta su Sky Sport Calcio
  • telecronaca Dario Morelli

SABATO 17 OTTOBRE

ore 15.30

  • UNION BERLINO-BORUSSIA DORTMUND, in diretta su Sky Sport Mix
  • telecronaca Paolo Redi

ore 18.30

  • BAYERN MONACO-LIPSIA, in diretta su Sky Sport Arena
  • telecronaca Federico Casotti

DOMENICA 18 OTTOBRE

ore 15.30

  • BAYER LEVERKUSEN-FRIBURGO, in diretta su Sky Sport Arena
  • telecronaca Pietro Nicolodi

ore 17.30

  • BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH-HOFFENHEIM, in diretta su Sky Sport Mix
  • telecronaca Giovanni Rispoli

2. BUNDESLIGA – 8^ giornata

OGGI 16 OTTOBRE

ore 18.30

  • ENERGIE COTTBUS-NORIMBERGA, in diretta su Sky Sport Arena
  • telecronaca Calogero Destro

SABATO 17 OTTOBRE

ore 13

  • WOLFSBURG-HEIDENHEIM, in diretta su Sky Sport Mix
  • telecronaca Elia Faggion

BARCLAYS WOMEN’S SUPER LEAGUE – 6^ giornata

DOMENICA 18 OTTOBRE

ore 13

  • CHELSEA-TOTTENHAM, in diretta su Sky Sport Arena
  • telecronaca Gaia Brunelli

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