Cosa ci fa un cane nella foto di squadra dell'Arsenal? La risposta è semplice: quel cane si chiama Win ed è la mascotte dei Gunners dal 2023. In quell'anno, Mikel Arteta decise di portare un labrador nel centro di allenamento dell'Arsenal, per aiutare a migliorare l'umore dell'ambiente e a ridurre lo stress. Contando che l'Arsenal viene dalla vittoria della Premier League, da una finale di Champions e dalla vittoria in Community Shield, Win ha svolto il suo compito alla grande! Guarda il VIDEO