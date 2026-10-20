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la storia

‘Abbiamo fatto sei!’: un club in Inghilterra ha vinto un milione alla lotteria

Marco Garghentino

Marco Garghentino

Il Longlevens AFC ha giocato per 32 anni gli stessi sei numeri alla National Lottery e ora ha vinto 1.000.000 di sterline. È il primo club di calcio a riuscire in questa impresa, ma come verranno spesi tutti questi soldi?

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