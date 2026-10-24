Arsenal, il gol di Konsa arriva dopo un'azione a dir poco caotica in area di rigore! VIDEOvideo
L'Arsenal trova il vantaggio contro l'Everton al termine di un'azione a dir poco caotica. Pickford devia sulla traversa un colpo di testa ma sulla ribattuta succede di tutto: tre giocatori dei Gunners si avventano sul pallone mentre due difensori dell'Everton finiscono a terra sulla linea di porta. Alla fine è Konsa a trovare il tocco decisivo e a firmare il gol del match poi terminato 2-0 che permette all'Arsenal di agganciare il City in testa. Guarda il VIDEO qui sopra