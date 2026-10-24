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Donnarumma si fa sorprendere al centro, un suo errore decide Aston Villa-City. VIDEO

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Nel VIDEO l'errore di Gianluigi Donnarumma sul secondo e decisivo gol di Jackson dell'Aston Villa. Il portiere del Manchester City - che perde la sua prima partita dopo sette successi consecutivi in Premier League - si fa sorprendere da un tiro centrale dell'attaccante senegalese, con il pallone che gli passa in mezzo alle gambe

ASTON VILLA-MANCHESTER CITY 2-1: HIGHLIGHTS

Altra giornata sfortunata per Gianluigi Donnarumma, protagonista in negativo nel match dell'ottava giornata di Premier League tra Aston Villa e Manchester City, terminato 2-1. Il portiere della nazionale italiana ha commesso un errore in occasione del secondo e decisivo gol di Jackson. L'attaccante senegalese - già autore del gol del vantaggio, prima del momentaneo pareggio di Haaland - al minuto 60 ha battuto Donnarumma con un destro centrale, sul quale il portiere non è riuscito a opporsi. Il pallone gli è infatti passato in mezzo alle gambe ed è terminato in porta.

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