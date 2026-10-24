Altra giornata sfortunata per Gianluigi Donnarumma, protagonista in negativo nel match dell'ottava giornata di Premier League tra Aston Villa e Manchester City, terminato 2-1. Il portiere della nazionale italiana ha commesso un errore in occasione del secondo e decisivo gol di Jackson. L'attaccante senegalese - già autore del gol del vantaggio, prima del momentaneo pareggio di Haaland - al minuto 60 ha battuto Donnarumma con un destro centrale, sul quale il portiere non è riuscito a opporsi. Il pallone gli è infatti passato in mezzo alle gambe ed è terminato in porta.