Donnarumma si fa sorprendere al centro, un suo errore decide Aston Villa-City. VIDEOvideo
Nel VIDEO l'errore di Gianluigi Donnarumma sul secondo e decisivo gol di Jackson dell'Aston Villa. Il portiere del Manchester City - che perde la sua prima partita dopo sette successi consecutivi in Premier League - si fa sorprendere da un tiro centrale dell'attaccante senegalese, con il pallone che gli passa in mezzo alle gambe
Altra giornata sfortunata per Gianluigi Donnarumma, protagonista in negativo nel match dell'ottava giornata di Premier League tra Aston Villa e Manchester City, terminato 2-1. Il portiere della nazionale italiana ha commesso un errore in occasione del secondo e decisivo gol di Jackson. L'attaccante senegalese - già autore del gol del vantaggio, prima del momentaneo pareggio di Haaland - al minuto 60 ha battuto Donnarumma con un destro centrale, sul quale il portiere non è riuscito a opporsi. Il pallone gli è infatti passato in mezzo alle gambe ed è terminato in porta.