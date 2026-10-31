Per il Manchester City niente dolcetto ma solo scherzetto nel pomeriggio di Halloween dove è arrivata una sconfitta per 1-0 contro il Brighton col secondo ko consecutivo in Premier. Ma nell'intervallo è andata in scena un'altra sfida decisamente più divertente: una corsa tra quattro tifosi con una zucca intagliata in testa. Una concorrente ha perso la zucca ma il vero spettacolo è stato nel finale della gara... Guarda il VIDEO imperdibile qui sopra

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