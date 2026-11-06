Premier League e Bundes: gare del weekend su Sky

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
News e Highlights, tutto live: seguici su
Google Discover

Premier League e Bundesliga: tutte le gare del weekend su Sky e NOW

guida tv

Un nuovo weekend di calcio internazionale. La Premier League torna in campo per la decima giornata di campionato, mentre in Bundesliga si gioca il 9° turno. In diretta su Sky e in streaming su NOW. Approfondimenti, rubriche, studi pre e postpartita e aggiornamenti live per tutto il weekend e la settimana su Sky Sport 24, skysport.it e sui canali social di Sky Sport

Un nuovo weekend di grande calcio internazionale su Sky e in streaming su NOW. Da domani, oggi 6, a domenica 8 novembre, in campo Premier League, Bundesliga, 2. Bundesliga e Barclays Women’s Super League.

 

PREMIER LEAGUE - In Inghilterra si torna in campo per la decima giornata di Premier League. Si parte oggi alle 21 con Everton-Coventry City (Sky Sport 254). Sabato in programma tre partite: alle 13.30 appuntamento con Leeds-Tottenham (Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K); alle 16 in scena Arsenal-Hull City (Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K), mentre alle 18.30 sarà la volta di Nottingham Forest-Manchester City (Sky Sport Calcio). Domenica altri quattro incontri: alle 15 Sunderland-Chelsea (Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K), Crystal Palace-Liverpool (Sky Sport 257) e Brighton-Brentford (Sky Sport 258); alle 17.30 il match tra Manchester United e Aston Villa (Sky Sport Max e Sky Sport 258). Per tutto il weekend, inoltre, in scena l’intervista esclusiva a Sandro Tonali, realizzata da Peppe Di Stefano: il centrocampista del Tottenham si racconta tra il difficile avvio di stagione con gli Spurs e il rapporto con l’allenatore Roberto De Zerbi, che lo ha fortemente voluto a Londra, senza dimenticare il legame con il Milan e le prospettive della Nazionale italiana.

 

BUNDESLIGA E 2. BUNDESLIGA – In Germania appuntamento con il nono turno di Bundesliga. Oggi alle 20.30 in scena Amburgo-Borussia Mönchengladbach su Sky Sport Mix. Sabato in programma tre match: alle 15.30 Mainz-Bayern Monaco su Sky Sport Mix e Borussia Dortmund-Elversberg su Sky Sport 257, mentre alle 18.30 toccherà a Stoccarda-Werder Brema su Sky Sport Mix. Tre partite anche domenica: alle 15.30 Colonia-Bayer Leverkusen su Sky Sport Mix, alle 17.30 Friburgo-Union Berlino su Sky Sport 257 e alle 19.30 Hoffenheim-Schalke 04 su Sky Sport Arena. Nel weekend anche l’undicesima giornata di 2. Bundesliga: sabato alle 20.30 Hertha Berlino-Wolfsburg su Sky Sport Mix e Sky Sport 252; domenica alle 13.30 Heidenheim-Hannover su Sky Sport Arena.

 

BARCLAYS WOMEN’S SUPER LEAGUE – Sabato 7 novembre in scena la Barclays Women’s Super League: alle 13.45, su Sky Sport 258, appuntamento con Manchester City-West Ham, con la telecronaca di Gaia Brunelli.

Premier League, il programma della 10^ giornata

OGGI 6 NOVEMBRE

Ore 21

  • EVERTON-COVENTRY CITY, in diretta su Sky Sport 254
  • telecronaca Paolo Ciarravano

SABATO 7 NOVEMBRE

Ore 13.30

  • LEEDS-TOTTENHAM, in diretta Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K
  • telecronaca Nicolò Ramella

Ore 16

  • ARSENAL-HULL CITY, in diretta Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K
  • telecronaca Massimo Marianella

Ore 18.30

  • NOTTINGHAM FOREST-MANCHESTER CITY, in diretta Sky Sport Calcio
  • telecronaca Matteo Marceddu

DOMENICA 8 NOVEMBRE

Ore 15

  • SUNDERLAND-CHELSEA, in diretta Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K
  • telecronaca Paolo Ciarravano
  • CRYSTAL PALACE-LIVERPOOL, in diretta Sky Sport 257
  • telecronaca Federico Zanon
  • BRIGHTON-BRENTFORD, in diretta Sky Sport 258
  • telecronaca Federico Botti

Ore 17.30

  • MANCHESTER UNITED-ASTON VILLA, in diretta Sky Sport Max e Sky Sport 258
  • telecronaca Massimo Marianella

Bundesliga, il programma della 9^ giornata

OGGI 6 NOVEMBRE

Ore 20.30

  • AMBURGO-BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH, in diretta su Sky Sport Mix
  • telecronaca Elia Faggion

SABATO 7 NOVEMBRE

Ore 15.30

  • MAINZ-BAYERN MONACO, in diretta su Sky Sport Mix
  • telecronaca Pietro Nicolodi
  • BORUSSIA DORTMUND-ELVERSBERG, in diretta su Sky Sport 257
  • telecronaca Federico Zanon

Ore 18.30

  • STOCCARDA-WERDER BREMA, in diretta su Sky Sport Mix
  • telecronaca Federico Casotti

DOMENICA 8 NOVEMBRE

Ore 15.30

  • COLONIA-BAYER LEVERKUSEN, in diretta su Sky Sport Mix
  • telecronaca Riccardo Morelli

Ore 17.30

  • FRIBURGO-UNION BERLINO, in diretta su Sky Sport 257
  • telecronaca Giovanni Rispoli

Ore 19.30

  • HOFFENHEIM-SCHALKE 04, in diretta su Sky Sport Arena
  • telecronaca Paolo Redi

2. BUNDESLIGA – 11^ giornata

SABATO 7 NOVEMBRE

Ore 20.30

  • HERTHA BERLINO-WOLFSBURG, in diretta su Sky Sport Mix e Sky Sport 252
  • telecronaca Calogero Destro

DOMENICA 8 NOVEMBRE

Ore 13.30

  • HEIDENHEIM-HANNOVER, in diretta su Sky Sport Arena
  • telecronaca Federico Casotti

BARCLAYS WOMEN’S SUPER LEAGUE – 9^ giornata

SABATO 7 NOVEMBRE

Ore 13.45

  • MANCHESTER CITY-WEST HAM, in diretta su Sky Sport 258
  • telecronaca Gaia Brunelli

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Premier League: Altre Notizie

Liverpool-Arsenal LIVE su Sky alle 17:30

guida tv

La Premier League ci regala un altro big match da vivere in diretta su Sky: il Liverpool ospita...

Man City, la corsa con le zucche è imperdibile

ma dai!

Per il Manchester City niente dolcetto ma solo scherzetto nel pomeriggio di Halloween dove è...

Premier League e Bundes: gare del weekend su Sky

guida tv

Un nuovo weekend di calcio internazionale. La Premier League torna in campo per la nona giornata...

Di Canio Premier Special, al via la nuova stagione

nuova stagione

Il mercato ha confermato l’importanza dei giocatori che in mezzo al campo dettano i ritmi e...

4 gol per Kai Rooney, bomber come papà Wayne

Premier League

Buon sangue non mente. E' proprio il caso in cui un proverbio si concretizza nella realtà....
VAI ALLA SEZIONE

CALCIO: SCELTI PER TE