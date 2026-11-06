Premier League e Bundes: gare del weekend su Sky

Premier League e Bundesliga: tutte le gare del weekend su Sky e NOWguida tv
Un nuovo weekend di calcio internazionale. La Premier League torna in campo per la decima giornata di campionato, mentre in Bundesliga si gioca il 9° turno. In diretta su Sky e in streaming su NOW. Approfondimenti, rubriche, studi pre e postpartita e aggiornamenti live per tutto il weekend e la settimana su Sky Sport 24, skysport.it e sui canali social di Sky Sport
Un nuovo weekend di grande calcio internazionale su Sky e in streaming su NOW. Da domani, oggi 6, a domenica 8 novembre, in campo Premier League, Bundesliga, 2. Bundesliga e Barclays Women’s Super League.
PREMIER LEAGUE - In Inghilterra si torna in campo per la decima giornata di Premier League. Si parte oggi alle 21 con Everton-Coventry City (Sky Sport 254). Sabato in programma tre partite: alle 13.30 appuntamento con Leeds-Tottenham (Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K); alle 16 in scena Arsenal-Hull City (Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K), mentre alle 18.30 sarà la volta di Nottingham Forest-Manchester City (Sky Sport Calcio). Domenica altri quattro incontri: alle 15 Sunderland-Chelsea (Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K), Crystal Palace-Liverpool (Sky Sport 257) e Brighton-Brentford (Sky Sport 258); alle 17.30 il match tra Manchester United e Aston Villa (Sky Sport Max e Sky Sport 258). Per tutto il weekend, inoltre, in scena l’intervista esclusiva a Sandro Tonali, realizzata da Peppe Di Stefano: il centrocampista del Tottenham si racconta tra il difficile avvio di stagione con gli Spurs e il rapporto con l’allenatore Roberto De Zerbi, che lo ha fortemente voluto a Londra, senza dimenticare il legame con il Milan e le prospettive della Nazionale italiana.
BUNDESLIGA E 2. BUNDESLIGA – In Germania appuntamento con il nono turno di Bundesliga. Oggi alle 20.30 in scena Amburgo-Borussia Mönchengladbach su Sky Sport Mix. Sabato in programma tre match: alle 15.30 Mainz-Bayern Monaco su Sky Sport Mix e Borussia Dortmund-Elversberg su Sky Sport 257, mentre alle 18.30 toccherà a Stoccarda-Werder Brema su Sky Sport Mix. Tre partite anche domenica: alle 15.30 Colonia-Bayer Leverkusen su Sky Sport Mix, alle 17.30 Friburgo-Union Berlino su Sky Sport 257 e alle 19.30 Hoffenheim-Schalke 04 su Sky Sport Arena. Nel weekend anche l’undicesima giornata di 2. Bundesliga: sabato alle 20.30 Hertha Berlino-Wolfsburg su Sky Sport Mix e Sky Sport 252; domenica alle 13.30 Heidenheim-Hannover su Sky Sport Arena.
BARCLAYS WOMEN’S SUPER LEAGUE – Sabato 7 novembre in scena la Barclays Women’s Super League: alle 13.45, su Sky Sport 258, appuntamento con Manchester City-West Ham, con la telecronaca di Gaia Brunelli.
Premier League, il programma della 10^ giornata
OGGI 6 NOVEMBRE
Ore 21
- EVERTON-COVENTRY CITY, in diretta su Sky Sport 254
- telecronaca Paolo Ciarravano
SABATO 7 NOVEMBRE
Ore 13.30
- LEEDS-TOTTENHAM, in diretta Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K
- telecronaca Nicolò Ramella
Ore 16
- ARSENAL-HULL CITY, in diretta Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K
- telecronaca Massimo Marianella
Ore 18.30
- NOTTINGHAM FOREST-MANCHESTER CITY, in diretta Sky Sport Calcio
- telecronaca Matteo Marceddu
DOMENICA 8 NOVEMBRE
Ore 15
- SUNDERLAND-CHELSEA, in diretta Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K
- telecronaca Paolo Ciarravano
- CRYSTAL PALACE-LIVERPOOL, in diretta Sky Sport 257
- telecronaca Federico Zanon
- BRIGHTON-BRENTFORD, in diretta Sky Sport 258
- telecronaca Federico Botti
Ore 17.30
- MANCHESTER UNITED-ASTON VILLA, in diretta Sky Sport Max e Sky Sport 258
- telecronaca Massimo Marianella
Bundesliga, il programma della 9^ giornata
OGGI 6 NOVEMBRE
Ore 20.30
- AMBURGO-BORUSSIA MÖNCHENGLADBACH, in diretta su Sky Sport Mix
- telecronaca Elia Faggion
SABATO 7 NOVEMBRE
Ore 15.30
- MAINZ-BAYERN MONACO, in diretta su Sky Sport Mix
- telecronaca Pietro Nicolodi
- BORUSSIA DORTMUND-ELVERSBERG, in diretta su Sky Sport 257
- telecronaca Federico Zanon
Ore 18.30
- STOCCARDA-WERDER BREMA, in diretta su Sky Sport Mix
- telecronaca Federico Casotti
DOMENICA 8 NOVEMBRE
Ore 15.30
- COLONIA-BAYER LEVERKUSEN, in diretta su Sky Sport Mix
- telecronaca Riccardo Morelli
Ore 17.30
- FRIBURGO-UNION BERLINO, in diretta su Sky Sport 257
- telecronaca Giovanni Rispoli
Ore 19.30
- HOFFENHEIM-SCHALKE 04, in diretta su Sky Sport Arena
- telecronaca Paolo Redi
2. BUNDESLIGA – 11^ giornata
SABATO 7 NOVEMBRE
Ore 20.30
- HERTHA BERLINO-WOLFSBURG, in diretta su Sky Sport Mix e Sky Sport 252
- telecronaca Calogero Destro
DOMENICA 8 NOVEMBRE
Ore 13.30
- HEIDENHEIM-HANNOVER, in diretta su Sky Sport Arena
- telecronaca Federico Casotti
BARCLAYS WOMEN’S SUPER LEAGUE – 9^ giornata
SABATO 7 NOVEMBRE
Ore 13.45
- MANCHESTER CITY-WEST HAM, in diretta su Sky Sport 258
- telecronaca Gaia Brunelli