C'è un nuovo Peter Crouch in Inghilterra: chi è il gigante (di 2,06 m) Kyle Udin
È alto più di due metri e vederlo giocare ricorda una partita da scuola calcio dove c'è un bimbo che sovrasta tutti gli altri in altezza. Ha appena firmato con una squadra di sesta serie, giocato in FA Cup e la sua ultima squadra in carriera era vietnamita. In passato pare che anche il Manchester City lo avesse seguito…
- Attaccante classe 2006 nato a Birmingham. In Inghilterra hanno iniziato a parlarne dopo la recente firma con l'Harborough Town: era svincolato e così ha potuto immediatamente esordire in FA Cup. Debutto amaro: la sua squadra ha perso 5-1… Sì, ma soprattutto c'è qualcosa di particolare che lo contraddistingue: è un gigante!
- Vedere queste foto (o gli highlights delle sue partite) restituisce una sorta di immagine distorta, come qualcosa di poco reale. Niente AI, al massimo sembra una partita di calcio giovanile dove un bimbo sovrasta tutti gli altri in altezza. Hudlin è alto due metri e sei centimetri, quel che bastano a farne il giocatore di campo (non portiere quindi) più alto del calcio inglese.
- Chi vi ricorda? Troppo facile il parallelo con Peter Crouch, anche lui inglese, anche lui attaccante e anche lui altissimo, anche se più "basso" del nostro Kyle: solo (si fa per dire) due metri e un centimetro.
- Nel curriculum ha nove presenze in Championship, la B inglese, per il resto è sempre stato al di sotto di quel livello. Oggi gioca per l'Harborough che milita nei meandri della sesta serie nazionale, quelle che in Inghilterra chiamano 'non-league football'. La sua ultima squadra? Vietnamita! Era il "Nam Dinh FC".
- Lo aveva scritto in Inghilterra una fonte autorevole come The Athletic. Qualche tempo fa anche il City sembrava osservarlo per un possibile acquisto, magari da aggregare alle squadre giovanili.
- Dicevamo della recente firma con l'Harborough Town. L'allenatore Mitch Austin ha detto ai canali ufficiali del club che ha conosciuto Kyle qualche mese fa "tramite un amico comune" e, una volta "scoperto che era svincolato", Austin ha deciso di metterlo sotto contratto.