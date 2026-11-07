C'è un nuovo Peter Crouch in Inghilterra: chi è il gigante (di 2,06 m) Kyle Udin

È alto più di due metri e vederlo giocare ricorda una partita da scuola calcio dove c'è un bimbo che sovrasta tutti gli altri in altezza. Ha appena firmato con una squadra di sesta serie, giocato in FA Cup e la sua ultima squadra in carriera era vietnamita. In passato pare che anche il Manchester City lo avesse seguito…

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