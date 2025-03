Il 24 marzo del 1993 in Inghilterra si scrive un piccolo pezzo di storia. Matthew Le Tissier, semplicemente 'Le God' per i tifosi del Southampton, sbaglia l'unico calcio di rigore della sua carriera, conclusa con un irraggiungibile 47 su 48 dal dischetto. La storia del genio che si allenava promettendo soldi ai portieri per ogni parata e che era felice di fare felice la sua gente con giocate impossibili