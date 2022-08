A segno contro lo United, rete che non ha evitato la sconfitta della squadra di Klopp, Momo Salah è salito a quota 120 gol in Premier League con la maglia del Liverpool. Eguagliato sul podio un mito del club come Gerrard, vetta ora lontana solo 8 reti. A partire dall'edizione 1992/93 del campionato inglese (ovvero la prima col format attuale), ecco la top 20 dei migliori bomber dei Reds. Dati Transfermarkt

