Milos Kerkez era per tutti il ‘vice-Theo’ del futuro ma il calciomercato lo ha portato lontano del Milan, oggi è protagonista in Premier con il Bournemouth e le big d'Europa lo seguono con grande interesse. Federico Giunti, suo ex allenatore nella primavera del Milan, racconta a Sky Sport Insider: “Ha sempre avuto una grande mentalità, diventerà un top come Theo”