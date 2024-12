Il Milan batte 1-0 il Verona e conquista 3 punti importanti per il morale e la classifica. I rossoneri perdono però per infortunio Rafael Leao, che salterà la Roma. Paulo Fonseca ha concesso alla squadra tre giorni di riposo, ma prima ha organizzato (raccogliendo il favore dei suoi giocatori) un brindisi per celebrare insieme le feste. L'allenatore portoghese punta sul gruppo per rilanciare definitivamente il suo Milan nel 2025. L'analisi e il commento di Peppe Di Stefano per Sky Sport Insider