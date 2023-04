calciomercato

La prossima settimana il Chelsea annuncerà Mauricio Pochettino come nuovo allenatore, come riporta Sky Sports. Se i Blues sembrano aver risolto il problema della panchina, ci sono tante altre società (Tottenham) ancora a caccia di una guida per il 2023-2024. Quali sono i migliori tecnici al momento senza squadra? Ecco una lista