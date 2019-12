Un decennio di Sky Sport: le imprese della Premier League

Difficile raccontare gli ultimi 10 anni del calcio inglese. Tanti campioni, gli allenatori e le storie da raccontare: riviviamo i momenti più belli grazie a questi cinque speciali in onda sui canali Sky Sport e disponibili on demand

Sono cinque gli speciali per raccontare le più grandi imprese degli ultimi 10 anni del calcio inglese: in onda sui canali Sky Sport e sempre disponibili on demand.

Speciale Leicester 2015/2016

Un’impresa unica ha segnato l’ultimo decennio della Premier League e più in generale la storia contemporanea dello sport. Al termine della stagione 2015/2016 il Leicester, piccolo club delle Midlands quotato 5000/1 all’inizio della stagione, si laurea campione di Inghilterra per la prima volta. Alla guida uno straordinario Claudio Ranieri, che nella sua lunghissima carriera non aveva mai vinto il campionato e realizza il sogno di una vita. Da Jamie Vardy con i suoi 24 gol, al figlio d’arte Kasper Schmeichel, passando per Mahrez e Kanté, pezzi pregiati delle Foxes, ritroviamo volti e voci simbolo di questa favola moderna.