Un 'Giant Killer' come direbbero oltremanica. Il calcio britannico, specialmente quello legato alle coppe nazionali è pieno di storie simili ma questa volta ciò che è successo nella Coppa di Scozia ha quasi dell'inverosimile. L'Aberdeen, club più titolato scozzese a livello internazionale (vincitore di una Coppa delle Coppe e di una Supercoppa), è stato eliminato dalla coppa nazionale dal piccolo Darvel, squadra militante nella sesta divisione scozzese. Nella gara valida per i sedicesimi di finale, una rete di Jordan Kirkpatrik segnata al 19', già una sorpresa nella disparità dei valori in campo, è diventata la rete che ha garantito al Darvel la qualificazione al turno successivo ai danni del 'gigante' Aberdeen. Un successo, per la squadra di una cittadina di appena 4mila abitanti, che ha del clamoroso e che gli storici del calcio scozzese stanno catalogando come la sorpresa più incredibile mai verificatasi nella competizione.

I titoli della stampa scozzese parlano del 'più grande shock in 150 anni della competizione', un evento che ha reso felici i duemila tifosi del Darvel presenti allo stadio (praticamente la metà della pololazione della cittadina), che ora dovranno vedersela con il Falkirk nel turno successivo. Curioso che il match winner della gara, Jordan Kirkpatrik, fosse stato allenato, in passato ai tempi dell'Alloa, proprio dall'attuale tecnico dell'Aberdeen Jim Goodwin che dopo la sconfitta sonora per 5-0 subita per mano degli Hearts in campionato, dovrà metabolizzare questo nuovo ko che resterà nella storia.