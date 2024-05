Double anche per il Celtic: Rangers ko al 90'

i verdetti

Il trionfo in FA Cup dello United, che ha battuto in finale il City, cambia il quadro delle squadre inglesi qualificate in Europa il prossimo anno: i Red Devils festeggiano il titolo e anche il pass per l'Europa League, togliendo il posto al Chelsea, che sarà invece costretto a giocare in Conference. Competizione dove prima della finale di Wembley sarebbe andato il Newcastle, invece totalmente fuori dall'Europa dopo il successo dello United. Il quadro completo dei top cinque campionati FA CUP, CITY-UNITED 1-2