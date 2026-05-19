Questa stagione di calcio scozzese ha appassionato anche i cuori di chi non lo segue assiduamente. Il motivo è semplice. Per una volta Davide stava sconfiggendo Golia. Stava, appunto. Perché sul più bello, dopo aver sognato a lungo di vincere uno storico titolo, gli Hearts vengono beffati nel modo più atroce possibile