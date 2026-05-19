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la storia

Heart(s)break of the season: l'ultima con il Celtic e l'inno al dolore

Filippo Benincampi

©Getty

Questa stagione di calcio scozzese ha appassionato anche i cuori di chi non lo segue assiduamente. Il motivo è semplice. Per una volta Davide stava sconfiggendo Golia. Stava, appunto. Perché sul più bello, dopo aver sognato a lungo di vincere uno storico titolo, gli Hearts vengono beffati nel modo più atroce possibile

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