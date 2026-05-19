la storia
Heart(s)break of the season: l'ultima con il Celtic e l'inno al dolore
Questa stagione di calcio scozzese ha appassionato anche i cuori di chi non lo segue assiduamente. Il motivo è semplice. Per una volta Davide stava sconfiggendo Golia. Stava, appunto. Perché sul più bello, dopo aver sognato a lungo di vincere uno storico titolo, gli Hearts vengono beffati nel modo più atroce possibile
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi