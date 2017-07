Hamsik: "Sogno lo Scudetto con il Napoli"

Marek Hamsik compie 30 anni. Il capitano del Napoli, sempre più protagonista e arrivato alla sua undicesima stagione con la maglia azzurra, ha raccontato le sue sensazioni al quotidiano slovacco Futbalsfz.sk: “Sentirmi vecchio? Niente affatto, mi sento come se avessi vent'anni. Credo di poter essere a grandi livelli ancora per un paio d'anni, giocando come l'anno scorso, con grandi numeri. La carriera però anagraficamente si sta esaurendo”. E gli obiettivi non mancano: “Bisogna realizzare i sogni e vorrei ancora qualcosa dal calcio. Per quanto riguarda la famiglia, sono felice. Credo che col calcio possa realizzare ancora qualcosa: vorrei vincere il campionato con il Napoli, è questo il mio vero sogno. Credo che possiamo riuscirsi, forse quest'anno è l'anno buono per lottare davvero per il titolo”.

"Fine carriera a Napoli? Vedremo con il club"

Sui ricordi, Hamsik è sicuro: “Le vittorie importanti sopravvivono sempre nella mia testa, sia col club che con la nazionale. Certamente tra questi ci sono le partecipazioni agli eventi con la Slovacchia. Sono momenti che ricorderò per tutta la vita. Sono comunque felice per quello che ho raggiunto”. Sul finire la carriera a Napoli: “Vedremo insieme se sarà il caso oppure meglio tornare in Slovacchia. Impossibile da dire fino a quanti anni potrò giocare, ma l'età massima è di 35-36 anni. Un giocatore deve fermarsi quando si sente di farlo”. Il centrocampista è ora in Slovacchia: “Non sono qui per festeggiare, il caso ha voluto che proprio ora avessimo due giorni di riposo. Il Napoli dunque non mi ha dato nessun permesso, è normale che sia qui. Dopo aver festeggiato per otto anni sempre a Napoli, sono contento di poterlo fare adesso a casa".