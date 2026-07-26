Il difensore spagnolo, entrato in campo all'intervallo nell'amichevole contro il Celtic, è stato costretto al cambio al 67' per un risentimento al retto femorale destro. Gli esami strumentali effettuati hanno escluso la presenza di lesioni

Il debutto di Mario Gila con la maglia del Milan è finito in anticipo: il difensore spagnolo, entrato all'intervallo nell'amichevole contro il Celtic, è dovuto uscire al 67' per un infortunio. Gli esami strumentali hanno chiarito la natura del problema. Gila ha riportato un risentimento al retto femorale destro. Gli esami strumentali effettuati hanno escluso la presenza di lesioni.